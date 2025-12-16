Alessandro Enriquez firma il Sicilia Express

Tornare a casa per le feste non è mai stato così glamour. Contro la noia e contro il caro-voli ecco che si rinnova la collaborazione tra Alessandro Enriquez e Sicilia Express, il treno speciale che unisce Nord e Sud, frutto della collaborazione tra Regione Siciliana e FS Treni Turistici Italiani. Per il secondo anno, infatti, il designer, siciliano di origine e milanese di adozione, ha messo a disposizione la sua creatività per raccontare la bellezza del Mediterraneo, l’energia del Sud e il valore profondo del ritorno alle proprie radici. “Il Sicilia Express è più di un treno: è una storia che corre sui binari, è un abbraccio tra Nord e Sud” – ha spiegato lo stilista, “Ho voluto immaginare una Sicilia contemporanea, fiera e luminosa, capace di accogliere e ispirare. Una visione positiva, propositiva e piena di colori!”. Che diventa narrazione visiva, strumento di connessione e anche momento di condivisione. A fianco dello stilista, infatti, viaggia una comunità di talenti siciliani, tra cui il cantante Alberto Urso, vincitore di Amici, il pastry chef Mattia Savoca, il profumiere David Di Stefano del brand Fossen di Noto, la cantante Ella e il food traveller Jacopo Becchetti. Un viaggio, dunque, che si fa esperienza e luogo di incontro grazie a presentazioni di libri, showcooking, masterclass olfattive, concerti e momenti di intrattenimento, che trasforma il tragitto in una festa condivisa. Sicilia Express parte da Torino verso Palermo e Siracusa in andata e ritorno. I titoli di viaggio sono acquistabili sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita Trenitalia, inclusi l’App Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori self-service e le agenzie di viaggio.