Se il burger conquista Milano

Un omaggio a Milano, a una città che nel suo continuo divenire, e nello stesso tempo con la forza delle sue tradizioni, diventa il palcoscenico ideale per raccontare i valori di una volta, i sapori familiari che riportano alla mente tutto un mondo di convivialità e affetti genuini. Sapori che però sanno rivelarsi nella loro contemporaneità, esattamente come riesce a fare il brand “Roberto”, che proprio nel capoluogo lombardo ha deciso di lanciare la sua nuova campagna out of of home, dal titolo evocativo di “A casa con Roberto”. Fino alla fine di ottobre, sarà possibile per i milanesi imbattersi in suggestioni di sapori e di condivisione a tavola: “Roberto è un brand storico che, dagli anni '60, ha saputo evolversi per raccontare il proprio tempo, rimanendo fedele alla tradizione ma sempre aperto alla modernità e alla ricerca di legami autentici. – afferma Silvia Raffaello, Marketing Director Morato Group – La nuova campagna Out of Home rientra in una strategia di comunicazione ampia e articolata, volta a connettersi con il pubblico e far vivere i valori di convivialità e accoglienza, che da sempre ci contraddistinguono, attraverso esperienze digitali e fisiche. Durante l'anno, abbiamo consolidato la nostra presenza su diversi touchpoint e ci siamo appropriati di territori dal grande valore evocativo, in primis la musica, capace di mettere in contatto le persone e fissare ricordi felici. Con la campagna “A casa con Roberto” scegliamo di portare avanti la nota positivamente nostalgica inaugurata con il podcast “Tormentoni”. Milano si tinge di ricordi attraverso un format unico che coinvolge il pubblico in modo emotivo e diretto”. Al centro della campagna, troviamo due prodotti: il Triplo Burger a tre strati, l’unico presente sul mercato con uno strato aggiuntivo che permette una farcitura ancora più gustosa e ricca degli altri panini, offrendo un’esperienza gastronomica straordinaria, e i Crocchini. Entrambi sono protagonisti di due render spettacolari posti sul tetto della pensilina del tram di Largo La Foppa, che creano un impatto visivo unico e coinvolgente: "Il coinvolgimento dei milanesi attraverso la pensilina e i tram brandizzati è un’opportunità per portare Roberto direttamente nel cuore della città. – continua Silvia Andreotti, Marketing Manager di Roberto – Con questi spazi personalizzati, vogliamo creare un'esperienza immersiva e familiare, che permetta ai passanti di riscoprire i sapori che li accompagnano da sempre, creando un dialogo autentico con la città e i suoi abitanti."