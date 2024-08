Milano domina la classifica della lettura per il dodicesimo anno consecutivo

Milano, una città di cultura, di innovazione e di parole stampate. Anche quest'anno, per la dodicesima volta consecutiva, Milano si conferma come la capitale italiana della lettura, secondo l'annuale classifica stilata da Amazon.it.

La classifica di Amazon.it non è solo un elenco di dati, ma un ritratto vivo e pulsante di un'Italia che legge, che si confronta e che trova nelle parole un rifugio e una finestra sul mondo. Milano guida questa carovana letteraria, seguita a ruota da Pavia e Siena, due città che, seppur più piccole, dimostrano un fervore culturale che non teme confronti. Pisa, Padova, Bologna e Cagliari completano le prime sette posizioni, seguite da una sorprendente Roma, che quest'anno scavalca Firenze, piazzandosi all'ottavo posto. A chiudere la top ten troviamo Trieste, new entry di quest'anno, che si inserisce con eleganza al decimo posto.

Cartaceo vs Digitale: le preferenze degli Italiani

Interessante notare come le preferenze di lettura variano a seconda delle latitudini: mentre i milanesi e i pavesi restano fedeli alla carta stampata, con il fruscio delle pagine che accompagna i loro momenti di lettura, i bolognesi e i padovani si dimostrano più orientati verso il digitale, forse attratti dalla praticità e dalla leggerezza di un e-reader da portare sempre con sé.

I libri del momento

Il panorama delle letture preferite dagli italiani si arricchisce di titoli che riflettono l'interesse per storie contemporanee, ricche di introspezione e colpi di scena. A guidare la classifica dei libri più letti c’è “Il vaso di Pandoro” di Selvaggia Lucarelli, un’opera che sviscera con acume e ironia la controversa vicenda dei Ferragnez, dimostrando come la cronaca possa trasformarsi in letteratura avvincente.

Subito dopo troviamo “La portalettere” di Francesca Giannone, un romanzo che intreccia vite e destini in un'Italia divisa tra passato e presente. Chiude il podio “Un animale selvaggio” di Joël Dicker, un thriller avvincente che conferma l’autore come uno dei maestri contemporanei del genere.

Amazon: un alleato degli autori emergenti

Non solo un colosso della distribuzione, ma anche un importante promotore di nuove voci nel panorama letterario. Amazon continua infatti a sostenere gli autori emergenti attraverso il programma Kindle Direct Publishing, che permette a chiunque di pubblicare le proprie opere e raggiungere un vasto pubblico. A questo si affianca l'iniziativa del premio letterario Amazon Storyteller, la cui proclamazione del vincitore è attesa per novembre. Un riconoscimento che rappresenta un trampolino di lancio per molti scrittori, pronti a lasciare un segno nel panorama letterario italiano