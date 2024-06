I migliori ristoranti per mangiare all'aperto a Milano

HORTO

Via S. Protaso, 5 - Milano

www.hortorestaurant.com

Siamo all’interno di The Medelan, il progetto di riqualificazione dell’ex Palazzo del Credito Italiano a Milano. In piena Piazza Cordusio, in uno dei più importanti edifici storici e di valore architettonico del capoluogo lombardo. Si trova qui Horto, aperto nel 2022 e premiato dalla Guida Michelin Italia 2024 con una Stella e la Stella Verde per la sostenibilità. In cucina c’è lo zampino di un maestro, infatti la direzione strategica della cucina è affidata allo chef tre Stelle Michelin, Norbert Niederkofler, l'executive chef è Alberto Toè. Un posto in cui vai per fare una colazione che faticherai a dimenticare. A cena come a pranzo si mangia alla carta o seguendo uno dei percorsi degustazione da 5 o 7 portate. Attenzione massima per i vegetali con proposte dedicate. Degli esempi? Plin di Strachitunt, zafferano e lievito o ancora risotto con erbe spontanee, fiori di campo e kefir e perché no, il cervo non cervo con barbabietola, salsa di ribes, soia e cardoncelli.