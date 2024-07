I migliori hotel in montagna per i cani

E poi ci sono gli hotel innalzati davanti alle montagne più scenografiche d’Italia dove addormentarsi sotto le stelle o perdersi nei boschi. Sì, sono i luoghi ideali dove scappare dalle grandi città e dove i pet impazziscono di gioia a scorrazzare per chilometri sui prati. Al fresco. Questi sono i preferiti di Panorama.

Animal Chic Hotel La Grange, Courmayeur

Non è un hotel qualunque, questo. Intanto perché è stato ricavato da una magnifica casa del 1300 ai piedi del Monte Bianco, a Entrèves, il pezzo più autentico di Courmayeur. E già questo. Ad accogliervi c’è un monumentale bernese che vi abita perché l’idea è di ospitare umani e pet (non solo cani e gatti ma anche maialini, conigli etc), ma provare addirittura a vivere in una specie di fattoria in cui dormono cincilla, conigli, galline, un pappagallo, un cane e 3 maialini accanto a voi. Più o meno. Nelle stalle e sui prati, invece, trovate pecore, capre, asini, alpaca, una mucca. Si sono inventati anche “l’aperitivo bestiale” col pet e diverse attività che vi riconcilieranno con il mondo facendo i pastori (la mattinata in fattoria) o imparando a far pascolare le mucche (il giro con gli animali nella natura), bevendosi un Martini sull’erba e mettendo a nanna gli animali (l’animal chic drinks). Infine, l’animal picnic, il pranzo con pet e animali della fattoria. Naturalmente il ristorante è a chilometro zero e oltre a proporre laboratori sul formaggio (anche vegano) e alla scoperta dell’orto avete montagne da urlo su cui arrampicarvi o da guardare innamorandovene.

https://hotellagrange.it/





Skyview Chalets del Toblacher See (BZ)



Costellano un braccio del lago di Dobbiaco gli Skyview Chalets, praticamente l’evoluzione del glamping ma ancor più (se si può) con stile. Sono avveniristici glass cube quelli dedicati a chi viaggia con il proprio pet: architettura in vetro, legno e acciaio per dormire letteralmente sotto alle stelle perché il tetto è trasparente e tutte le volte che ci si distende si finisce per abbracciare il bosco. Ma bisogna essere così fortunati da riuscire a prenotare almeno uno dei tre chalet (ognuno dispone pure di sauna privata a raggi infrarossi) pensati apposta per cani e gatti e dotati di giganteschi morbidi cuscini per i pet e di una zona lavatoio pensata apposta per permettere a chiunque di riuscire a fare una doccia comoda anche al quattrozampe più testardo. E poi per chi ama i verde d’estate ci sono sempre grandi passeggiate a bordo lago, sui prati o lungo la linea ferroviaria di Dobbiaco-Cortina. Volendo, è previsto anche un servizio di dog sitting e, per chiunque ne abbia la necessità, c’è un veterinario disponibile a chiamata.

www.skyview-chalets.com



VRetreats Cervino, Cervinia

È proprio in fondo alla pista della Gran Becca, a Cervizia. E non è uno dei posti dove dormire solo d’inverno, ma anche d’estate è uno di quei luoghi speciali dove rintanarsi al fresco con cane e famiglia. Si comincia con le attività, naturalmente: non solo golf, ma anche mountain bike, trekking, passeggiate a cavallo e anche sci estivo considerato che a Zermatt le piste sono aperte sul ghiacciaio. A un’ora di distanza si può praticare rafting, per dire. E poi trovate una spa superlativa di 615 metri quadri con piscina panoramica e una Jacuzzi con idromassaggio, soft sauna e sauna finlandese, cascata di ghiaccio, bagno turco, docce emozionali e camera del sale. Un’area relax vi accoglie con tisaneria, dopo che avete provato trattamenti e massaggi che non dimenticherete facilmente. A fine giornata sappiate che trovate pure il Lounge Bar & Bistrot dove sorseggiare deliziosi cocktail con vista meravigliosa sul Cervino.

https://vretreats.com/cervino/



Hotel Lanerhof, Mantana

Una piccola oasi nel cuore dell’Alto Adige aperta in un paesino, Mantana. L’hotel Lanerhof è una piccola meraviglia gestita dalla famiglia Winkler che non solo ama gli animali (sempre benvenuti in questo albergo fatato) ma a loro ha dedicato un luogo assai speciale, una specie di zoo all’aperto dove scorrazzano alpaca e pony nani accanto alle caprette, i conigli, le galline. Saranno contenti i bambini. E siano felici anche gli umani adulti sapendo che qui troveranno tremila metri quadrati di benessere dove rilassarsi e dimenticare un inverno irrigidito dallo stress. Quindi, piscina esterna riscaldata, idromassaggio con acqua salina, un fantastico percorso Kneipp all'aperto, saune e bagni turchi a volontà, docce emozionali e nebulizzate. C’è anche una zona barbecue, un angolo frutti di bosco e al ristorante arrivano in tavola ghiottonerie altoatesine della cucina contadina. Vanno anche le cene a lume di candela.

www.winklerhotels.com



Cyprianerhof hotel, Tires



Sorge in un altro piccolo paesino, Tires, questo magnifico cinque stelle accanto al massiccio del Catinaccio, regno del leggendario re Laurino: sì siamo in Trentino Alto Adige, 1175 metri d’altezza, ma tutt’intorno si allungano verdissimi dolci prati alpini dove i vostri Golden retriever si rotoleranno senza alcun pudore. E i runner vedranno, finalmente, l’Eldorado. Un po’ più in là troveranno boschi freschi d’ombra e picchi rocciosi capaci di ridisegnare il profilo del tramonto. È il luogo ideale per gli sportivi perché qui avranno gite guidate ai luoghi più belli della zona, tour in montagna e gloriose arrampicate sulle maestose cime. La funivia vi porta diretti all’area escursionistica Carezza, mentre per chi ha lo swing che serve (auguri) esistono anche il Golf Club Carezza, il Golf Club St. Vigil Seis, il Golf Club Petersberg. E poi, piscina interna ed esterna con vortice e vista spettacolare sulla natura, sauna di vetro, bagno turco, sauna all’argilla, stanza del sale e sauna al pino cembro. Ah, colazione dell’alpinista e menu serale gourmet di 5 portate.

https://holiday.cyprianerhof.com



Hotel Quelle, Casies



Si definisce un nature spa resort perché sorge nella valle di Casies, circondato dal verde e dalle cime punteggiate di pini. Ma vanta 3.500 m² abbondanti di spazio dedicato al benessere con la piscina Infinity Outdoor, sauna della neve e sala relax. In più, sono state allestite 9 camere dedicate ai pet con vista spettacolare sulla montagna. Ed esiste da 70 anni questa ex pensione di famiglia degli Steinmair trasformata nei decenni in un moderno e confortevole hotel di lusso sostenibile e attento a ridurre l’impronta ecologica sull’ambiente. C’è anche un piccolo cinema per i bambini, all’interno, e poi si moltiplicano le sky lounge, le players lounge e lo spazio aperitivo che completano l’offerta. All’esterno trovate un percorso kneipp in giardino e attività diverse, dallo yoga mattutino (e in qualunque altro momento della giornata), al nordic walking ai tour in bici o a piedi intorno al lago Anterselva che si apre tra i fianchi verdissimi dei monti.

www.hotel-quelle.com