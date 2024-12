I migliori alcolici da servire (o regalare) a Natale

Le festività natalizie sono il momento ideale per sperimentare nuovi sapori e condividere drink speciali con i propri cari. Gli spirits e gli amari, con la loro ricchezza e varietà, sono perfetti per creare atmosfere accoglienti e brindisi memorabili. Dai distillati più raffinati per gli intenditori a bottiglie uniche da regalare a chi ama il buon gusto, questa gallery è pensata per ispirarti nella scelta dei migliori alcolici per il Natale e le feste. Che si tratti di un amaro da sorseggiare dopo un pasto o di un gin ricercato per un cocktail esclusivo, scopri la nostra selezione di spirits e amari, ideali per celebrare con stile e originalità.

Animo, il primo whiskey «secondo Mazzetti» dal profumo ricco, ampio, con note di lievito e morbida tostatura che spazia fra il vanigliato e i sentori di pasticceria.