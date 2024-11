Mastro Tortello lancia la campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd

Mastro Tortello, il brand milanese nato nel 2021 e specializzato nella pasta fresca artigianale con ripieni gourmet 100% italiani, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd con l’obiettivo di raccogliere 1,2 milioni di euro. I fondi sosterranno l’apertura di almeno due nuovi locali in aree ad alta frequentazione, come centri commerciali e vie trafficate, e la creazione di un’unità produttiva centralizzata. Quest’ultima sarà fondamentale per incrementare l’efficienza e preservare la qualità della produzione artigianale del marchio.

L’impresa si distingue per un format che coniuga innovazione e tradizione, ispirandosi ai celebri “Plin” piemontesi, tipici della metà dell’Ottocento, così chiamati per il “pizzico” dato alla pasta per sigillare il ripieno in una sfoglia sottile. Fondato dall’imprenditore Marco Pagnussat, Riccardo Urso e lo chef stellato Umberto De Martino, Mastro Tortello si è affermato rapidamente nel panorama milanese e ha servito oltre 20.000 clienti di 89 nazionalità diverse nel suo bistrot meneghino, registrando nel 2023 una crescita del 30% rispetto all’anno precedente. Questo incremento sottolinea la robustezza del modello produttivo e distributivo dell’azienda, che si prepara ora a espandersi anche all’estero.

A supportare la campagna è anche Ettore Riello, imprenditore di successo, che ha scelto di investire nel progetto riconoscendo le potenzialità del brand e sostenendo la visione dei fondatori. In parallelo, Mastro Tortello ha stretto una partnership strategica con lo storico pastificio Fioravanti, da cui è nata la nuova linea “Tortellino Fioravanti by Mastro Tortello”, una specialità che verrà lanciata a breve.

Punto focale dell’offerta sono i “mastrotortelli”, tortelli unici concepiti dallo chef De Martino e ispirati ai piatti iconici della tradizione italiana. L’approccio innovativo di Mastro Tortello si inserisce nel segmento del casual dining con piatti veloci e di alta qualità, accessibili a un prezzo competitivo e pensati per una clientela in cerca di autenticità senza rinunciare alla praticità.

“Il nostro obiettivo è di portare la qualità della pasta fresca a un pubblico sempre più ampio, unendo la tradizione culinaria italiana a un’esperienza moderna e accessibile. L’espansione che stiamo pianificando con questa raccolta ci consentirà di continuare a costruire un brand solido, capace di unire tradizione e innovazione in modo unico,” afferma Marco Pagnussat, CEO di Mastro Tortello.