«Una Mano dalle Stelle» torna per la sua ottava edizione

Il cielo di Milano si tinge di stelle e beneficenza con l’ottava edizione di Una Mano dalle Stelle, un’iniziativa unica nel suo genere che unisce astrologia e solidarietà. Sabato 23 e domenica 24 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, la sede di Attila & Co. in via Pagano 6 — l’ufficio stampa guidato da Andreina Longhi — si trasforma in un luogo magico, dove il potere degli astri incontra la generosità, per supportare due realtà straordinarie: la Fondazione Libellule Insieme e CasAmica.

Ideata dall’astrologo Antonio Capitani nel 2013, Una Mano dalle Stelle è molto più di un evento benefico. È un’esperienza in cui l’eccellenza dell’astrologia italiana si mobilita per dare il proprio contributo a chi ne ha più bisogno. Quest’anno, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Libellule Insieme, che offre supporto medico e psicologico alle donne colpite da tumori femminili, e a CasAmica, un’organizzazione che accoglie malati e familiari costretti a spostarsi per ricevere cure, garantendo loro un luogo sicuro e confortevole.

Nel corso delle due giornate, il pubblico potrà ricevere un consulto astrologico personalizzato, con la realizzazione del proprio tema natale, a fronte di una donazione minima di 30 euro. Un team di 15 astrologi professionisti, guidati dallo stesso Antonio Capitani, sarà a disposizione per svelare i segreti delle costellazioni e delle influenze planetarie. Ogni consulto sarà arricchito dalla passione e dalla competenza di esperti come Alessandro Broveglio, Elena Cartotto e Michela Zattini, rendendo l’esperienza unica per chi desidera riscoprire il fascino dell’astrologia.

L’atmosfera sarà resa ancora più speciale da un accogliente staff che guiderà i partecipanti attraverso il proprio viaggio astrale, offrendo spiegazioni e dettagli sulla preparazione del cielo natale. Ma l’iniziativa non si ferma qui: il progetto coinvolge astrologi anche da remoto, ampliando così la possibilità di contribuire a una buona causa a chiunque, ovunque si trovi.

In oltre dieci anni di attività, Una Mano dalle Stelle ha devoluto i proventi a numerose associazioni benefiche, dalla Lega del Filo d’Oro alla LILT, sostenendo cause che spaziano dalle malattie rare all’autismo, fino al supporto di strutture ospedaliere durante la pandemia. Questa ottava edizione, dedicata alla memoria di Renata Bettinaldi, si conferma come un appuntamento imprescindibile per chi crede nel potere della comunità e nella forza della solidarietà.