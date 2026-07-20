L’Umbria è la prima regione d’Italia per spettacoli. Tra questi i dieci anni di “Suoni Controvento”, il festival dove il protagonista è il paesaggio

C’è un dato che racconta meglio di molti slogan la trasformazione culturale dell’Umbria. Oggi è la regione italiana con il maggior numero di spettacoli in rapporto alla popolazione: 78,3% di eventi ogni mille abitanti, il 38% in più della media nazionale. Un primato che non nasce soltanto dalla presenza di grandi festival storici, ma dalla capacità di costruire negli anni una rete diffusa di iniziative che hanno portato la cultura fuori dai teatri, coinvolgendo borghi, montagne, parchi naturali e aree interne.

È dentro questo modello che si inserisce “Suoni Controvento”, il festival che quest’anno celebra il suo decimo anniversario e che dal 15 luglio al 13 settembre trasformerà 26 comuni umbri in un unico grande palcoscenico.

In dieci anni Suoni Controvento ha anticipato una delle principali evoluzioni dello spettacolo dal vivo: non limitarsi a organizzare concerti, ma costruire esperienze nelle quali il territorio diventa parte integrante dell’evento. Il pubblico non sceglie soltanto un artista, ma un luogo da vivere. Una cima dell’Appennino, un bosco, un vigneto, un’abbazia, una piazza medievale, un sito archeologico diventano elementi dello spettacolo tanto quanto il palco e la musica.

È questa la filosofia racchiusa nel claim che accompagna il festival fin dalla sua nascita: il primo artista è il paesaggio.

Nato tra i borghi del Monte Cucco, Suoni Controvento è cresciuto fino a coinvolgere oggi 26 comuni – da Assisi a Perugia, da Spoleto a Norcia, passando per Montefalco, Gubbio, Narni, Trevi, Campello sul Clitunno, Sellano, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Montone, Magione, Corciano, Acquasparta, San Gemini, San Venanzo, Marsciano, Spello, Bastia Umbra, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Stroncone e Terni – dando vita a una delle reti culturali territoriali più estese del Paese.

Il festival rappresenta anche una risposta concreta a una delle principali sfide del turismo contemporaneo: distribuire i flussi e creare nuove motivazioni di viaggio. Ogni appuntamento diventa un’occasione per scoprire sentieri, cammini, eremi, boschi, borghi, aree naturalistiche e siti culturali spesso lontani dagli itinerari più battuti. La musica diventa così uno strumento di promozione territoriale e di sviluppo delle aree interne, contribuendo a generare economia diffusa e nuove occasioni di visita.

L’edizione del decennale conferma questa identità con un programma che mette insieme alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana e internazionale. Sul palco saliranno: Angelina Mango, Giovanni Allevi, Mannarino, Coez, Fabrizio Moro, I Cani, Luca Barbarossa, Sam Garrett, Angelica Bove, Cisco e molti altri.

Accanto ai concerti trovano spazio Libri in Cammino, con autori come Christian Raimo, Daniele Mencarelli, Sandro Campani e Giovanni Dozzini, gli incontri di “Rai Umbria e Suoni Controvento per il Sociale”, trekking, escursioni in bicicletta, osservazioni astronomiche, laboratori, attività per famiglie e esperienze outdoor che fanno dialogare spettacolo, divulgazione, ambiente e partecipazione.

La sostenibilità non rappresenta un elemento accessorio, ma uno dei pilastri del progetto.

Suoni Controvento è tra i pochi festival italiani ad aver ottenuto la certificazione internazionale ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi, misura e compensa la propria impronta di carbonio attraverso un percorso sviluppato con Regusto, utilizza energia proveniente da fonti rinnovabili grazie alla collaborazione con Hera Comm e progetta eventi con un impatto minimo sugli ecosistemi che li ospitano.

Il decennale segna inoltre un ulteriore riconoscimento: Suoni Controvento è tra i festival fondatori della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna, nata per valorizzare le manifestazioni che mettono in relazione spettacolo dal vivo, ambiente e territori d’altura.