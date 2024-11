Lucca Comics & Games: i numeri, gli eventi e le novità dell'edizione 2024

Con oltre 275.000 biglietti venduti, l'edizione 2024 di Lucca Comics & Games, conclusasi ieri, si è confermata la terza più visitata di sempre. In realtà, le presenze effettive sono state ben superiori, con migliaia di appassionati di fumetti, giochi, videogiochi, fantasy e cosplay che hanno invaso le strade e le aree libere del centro storico, ma il bilancio ufficiale delle partecipazioni sarà diffuso entro la fine del mese. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di 16.000 professionisti del settore, oltre 900 ospiti, 660 espositori e più di 1.500 eventi, tra incontri, dibattiti, laboratori, workshop, sessioni di gioco, e un ricco programma di anteprime cinematografiche e televisive.

L'Area Movie, curata da Qmi, ha riscosso grande successo con 50 ospiti e 39 eventi, tra cui 10 anteprime molto attese come Squid Game 2 (Netflix) e Secret Level (Prime Video).

«Lucca Comics & Games sta cambiando l’immagine della Toscana», ha dichiarato Eugenio Giani, presidente della Regione. Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ha sottolineato l’impatto della manifestazione con queste parole: «Il battito d’ali dell’evento risveglia il rinascimento della città». Anche il direttore Emanuele Vietina ha salutato con entusiasmo «una delle edizioni più grandi di sempre».

(Riccardo Bonuccelli)

Il tema dell’edizione 2024 è stato “Movimento”, un concetto che ha unito passato, presente e futuro, rendendo omaggio alle figure storiche e alle nuove promesse della cultura pop. Il Maestro Yoshitaka Amano ha interpretato visivamente questo tema con tre manifesti distinti: Atto I: Ouverture, Atto II: Crescendo, e Atto III: Fantastico, che hanno scandito l’avvicinamento al festival, omaggiando il compositore Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa.

"Movimento" ha significato anche apertura e dialogo tra culture e linguaggi diversi, resi possibili dalla partecipazione di artisti e creativi da tutto il mondo. Le 53 location del festival hanno creato una fitta rete di connessioni, trasformando Lucca in un tessuto urbano pulsante e animato da visitatori entusiasti provenienti da ogni angolo d’Italia e del mondo.

L’edizione di quest’anno ha celebrato anche alcuni anniversari storici: il 50° di Dungeons & Dragons e il cinquantennale di Les Humanoïdes Associés, la leggendaria casa editrice di Métal Hurlant. Questi omaggi, uniti alla promozione dei valori fondanti della manifestazione – comunità, inclusione, rispetto, scoperta e gratitudine – hanno reso Lucca Comics & Games 2024 un evento memorabile.

Panorama ha avuto l’occasione di partecipare alla kermesse toscana del fumetto. Ecco i padiglioni più belli che abbiamo visitato:

One Piece

In occasione dei 25 anni del celebre manga scritto e disegnato da scritto e disegnato da Eiichirō Oda e pubblicato da TOEI Animation uno stand di One Piece ancora più grande degli anni precedenti. All’interno era possibile acquistare prodotti esclusivi di TOEI Animation e una selezione di gadget unici: action figure con tutti i personaggi della saga, spille, portachiavi e calamite. Il pubblico poteva partecipare a una lotteria per vincere statuine esclusive dei personaggi più amati. Non sono mancate le attività per i più piccoli, come puzzle o disegni da colorare. Emozionanti mostre fotografiche dei momenti salienti della saga e statue a grandezza naturale di Luffy e Zoro hanno completato l’esperienza.

Netflix

Per celebrare l’arrivo della seconda stagione di Squid Game, il padiglione Netflix si è trasformato in un ambiente immersivo fatto di prove e guardie “spietate”. I partecipanti hanno ricevuto i biscotti della serie, gli iconici Dalgona, come souvenir prima di accedere alla prima prova dell'installazione. Si è passati poi all’interno del dormitorio di Squid Game, ed è qui che si veniva catapultati nel vivo della sfida: infatti, chi è riuscito a superare tutte le prove sia all’interno del padiglione sia sparse per la città, tra cui il celebre gioco del “1, 2, 3 stella” con la bambola iconica, ha avuto l’opportunità di trascorrere una notte all’interno del dormitorio immergendosi appieno nel clima ansiogeno e surreale che caratterizza la serie coreana.

Nintendo

Quest’anno Nintendo ha fatto le cose in grande: il primo pop-up store in Italia pieno di gadget dedicati ai suoi brand più amati, da Super Mario a Zelda, affiancato a una zona gaming per provare tutti i più importanti titoli usciti recentemente: Luigi's Mansion 2 HD, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Super Mario Party Jamboree, nonché i grandi classici che hanno contribuito a consolidare il parco titoli della famiglia di console Nintendo Switch.

Pokemon Play Lab e Store

All’ingresso, i visitatori ricevevano un pass allenatore per sfidare a carte gli amici con i mazzi Pikachu o Charizard (che poi venivano regalati). Lo stand includeva poi un percorso di gaming con Nintendo Switch e un negozio ricco di carte, peluche e gadget esclusivi.

Crunchyroll

Tappa imperdibile per gli amanti di manga e anime. La grande casa degli anime aveva infatti predisposto un percorso fatto di giochi interattivi ispirati alle serie di punta di Crunchyroll: da l"Indovina chi" di My Hero Academia, al gioco di Blue Lock a tema calcio. E poi Photobooth e sfide musicali (come "Indovina l'anime ascoltando l'opening") che hanno completato l’offerta, rendendo ogni visita un’esperienza entusiasmante.

Japan Town

Lo stand dedicato al Giappone è stato come sempre uno dei più grandi e ospita al suo interno di tutto: gadget, manga, action figures, videogiochi storici e tanto altro per appassionati. Parliamo di oltre 120 espositori soltanto in questo padiglione. In questa edizione sono tornati anche i Japan Live, la zona coin op per giocare e l'area food più grande. Di new entry invece l’Area Mangaka, con showcase a tema per chi aspira a diventare un mangaka, e la mostra per i 50 anni dei Chogokin.

Forse però, ciò che rende davvero speciale questo evento sono il pubblico e la community per i quali il Lucca Comics & Games rappresenta un momento unico di aggregazione tra le diverse community del fumetto, del gaming e del cosplay. I fan, che sono una componente fondamentale della manifestazione, hanno partecipato attivamente tra sessioni di gioco, cosplay di ogni genere e tipo e workshop. La fusione tra eventi in presenza e digitali ha reso il festival accessibile e inclusivo, coinvolgendo non solo il pubblico presente, ma anche quello online, che quest’anno è stato particolarmente numeroso grazie alle trasmissioni su Twitch e alle iniziative digitali delle varie case editrici.

Ad ogni modo, il Lucca Comics non si ferma qui. Tra dieci giorni, la Fabbrica del Vapore di Milano ospiterà Amano Corpus Animae, la più grande mostra in Europa dedicata a Yoshitaka Amano. Con oltre 130 opere originali, l’esposizione, aperta dal 13 novembre 2024 al 1° marzo 2025, celebrerà l’arte dell’animazione e dell’intrattenimento mondiale, offrendo un viaggio unico tra le creazioni del maestro giapponese.