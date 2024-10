La Lombardia celebra l'eccellenza: premiate 109 strutture ricettive storiche

Si è svolta ieri, martedì 1 ottobre, presso l'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia la cerimonia di premiazione della prima edizione del "Riconoscimento delle Strutture Ricettive Storiche e di Qualità". L'evento, voluto dall'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha reso omaggio all’eccellenza dell'ospitalità lombarda, premiando strutture che da oltre cinquant’anni mantengono vivo il proprio nome e la qualità del servizio.

Durante la cerimonia, sono state premiate 109 strutture simbolo di tradizione e qualità, provenienti da diverse province della Lombardia. Ogni struttura premiata ha ricevuto una targa celebrativa consegnata direttamente dall’assessore Mazzali. Il riconoscimento non ha premiato solo la longevità, ma anche la regolare dichiarazione dei flussi turistici negli ultimi tre anni, a dimostrazione di un impegno costante verso il settore.

Alla cerimonia erano presenti anche altri rappresentanti delle istituzioni lombarde, tra cui gli assessori Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità), Alessandro Fermi (Università, Ricerca, Innovazione) e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.

Barbara Mazzali ha espresso grande soddisfazione per l'iniziativa, sottolineando come questo riconoscimento renda omaggio all'impegno e alla passione degli albergatori lombardi, figure chiave per l’immagine e l’economia turistica della regione. "Sono storie di successo che attraversano le generazioni, dove esperienza, professionalità e un'incredibile dedizione si fondono per accogliere i visitatori con lo stile unico e raffinato che contraddistingue la Lombardia. Premiare queste eccellenze -prosegue - è un traguardo di cui siamo orgogliosi, perché rappresentano il biglietto da visita della nostra terra, dalla prima stretta di mano fino a ogni dettaglio del soggiorno. Continueremo a promuovere sostenere queste realtà, sia in Italia che all’estero, affinché il nostro territorio brilli sempre più nel panorama turistico internazionale".