Sei libri per Ragazzi

La lettura è un viaggio straordinario, soprattutto per i giovani lettori che possono esplorare mondi nuovi e vivere avventure indimenticabili. Ecco sei libri che offrono storie coinvolgenti e personaggi affascinanti, perfetti per stimolare la fantasia e la riflessione dei ragazzi.

1. Doveva essere il nostro momento di Eleonora Caruso

In "Doveva essere il nostro momento", Eleonora Caruso racconta la storia di Alice, una ragazza che cerca di trovare il suo posto nel mondo tra amicizie complicate e la scoperta di sé. Con uno stile fresco e realistico, il libro affronta temi di crescita personale, identità e relazioni, offrendo ai lettori una narrazione autentica e toccante.

2. Le ragazze di Emma Cline

"Le ragazze" di Emma Cline è un romanzo ambientato negli anni '60 che segue Evie Boyd, una ragazza attratta da un gruppo di giovani donne carismatiche e dal loro leader enigmatico. Questo libro esplora il desiderio di appartenenza e le pericolose attrazioni del carisma e del potere, fornendo una lettura avvincente e profondamente psicologica.

3. Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo di Benjamin Alire Sáenz

Benjamin Alire Sáenz ci regala una storia toccante e sincera con "Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo". Il romanzo segue due ragazzi, Ari e Dante, che sviluppano un'amicizia profonda mentre esplorano la loro identità e sessualità. Con una prosa lirica e personaggi ben sviluppati, il libro offre una riflessione emozionante sull'amore, l'amicizia e la crescita personale.

4. Belladonna di Adalyn Grace

"Belladonna" di Adalyn Grace è un affascinante romanzo fantasy che segue Signa Farrow, una giovane orfana che possiede un legame misterioso con la morte. Quando viene invitata nella lussuosa tenuta della sua ultima famiglia, Signa scopre oscuri segreti che mettono alla prova il suo coraggio e la sua forza interiore. Un mix di mistero, magia e avventura che catturerà l'immaginazione dei lettori.

5. Città di spettri di Victoria Schwab

In "Città di spettri", Victoria Schwab introduce i lettori a Cassidy Blake, una ragazza che può vedere i fantasmi dopo aver avuto un'esperienza di quasi-morte. Insieme al suo migliore amico Jacob, un fantasma, Cassidy esplora città infestate e scopre segreti nascosti. Questo romanzo avventuroso e ricco di suspense è perfetto per chi ama le storie di fantasmi e il soprannaturale.

6. Le sorelle Hollow di Krystal Sutherland

"Le sorelle Hollow" di Krystal Sutherland è un misterioso romanzo che segue le sorelle Grey, Vivi e Iris, che sono scomparse da bambine per poi riapparire senza alcun ricordo di quanto accaduto. Anni dopo, la loro strana esperienza continua a perseguitarle mentre cercano di scoprire la verità. Un mix di thriller e fantastico che terrà i lettori con il fiato sospeso.

Questi sei libri offrono una varietà di storie avvincenti e temi profondi, perfetti per i giovani lettori alla ricerca di avventure, emozioni e riflessioni. Ogni libro invita a esplorare nuovi mondi e a immergersi in racconti che lasciano il segno.

Doveva essere il nostro momento Trama Una ragazza è seduta su una ruota di scorta bucata, in mezzo al nulla della campagna novarese. I suoi capelli, un tempo rosa zucchero filato, ora sono un garbuglio di colori improbabili. Pochi riconoscerebbero in lei Cloro, celebrità di internet con milioni di follower in tutto il mondo. Insieme a lei, a tentare di riparare un'auto che ha macinato migliaia di chilometri, c'è Leo. Inizia così il loro viaggio in auto dalla Sicilia alla Lombardia, sedici ore previste che si dilatano in cinque giorni, attraverso varie tappe in città e paesini dalle atmosfere sempre più surreali, perché l'Italia sta per entrare in lockdown. Con "Doveva essere il nostro momento", Eleonora C. Caruso mette in scena le paure, i desideri e i fallimenti di due generazioni, sempre sul punto di afferrare il senso – che continuamente sfugge – della propria esistenza nel mondo, a cui aggrapparsi quando ogni cosa sembra scivolare verso la rovina.

Le ragazze Trama Evie voleva solo che qualcuno si accorgesse di lei. Come tutte le adolescenti cercava su di sé lo sguardo degli altri. Un'occasione per essere trascinata via, anche a forza, dalla propria esistenza. Ma non aveva mai creduto che questo potesse accadere davvero. Finché non le vide: le ragazze. Le chiome lunghe e spettinate, i vestiti cortissimi. Il loro incedere fluido e incurante come di «squali che tagliano l'acqua».

Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'Universo Trama Aristotele Mendoza e Dante Quintana vivono a El Paso, sono entrambi figli di famiglie emigrate dal Messico. A parte questo, non potrebbero essere più diversi: introverso e solitario il primo, espansivo e solare il secondo. Quando il caso li fa incontrare, però, nonostante i caratteri opposti, capiscono subito di stare bene insieme e tra i due nasce un’amicizia fortissima. Destinata a trasformarsi in un sentimento ancora più forte.

Belladonna Trama Signa ha diciannove anni e da che ricordi tutte le persone che le sono state accanto sono morte. Rimasta orfana ancora bambina, è stata allevata da una serie di tutori tutti interessati più alla sua ricchezza che al suo bene, e tutti defunti prima di poter mettere le mani sulla sua eredità. Gli unici parenti che le sono rimasti sono gli Hawthornes, un’eccentrica famiglia che vive nella cupa ma ricchissima villa di Thorn Grove.

Città di spettri Trama Da quando Cass è quasi annegata (sì, va bene, è veramente annegata, ma non le piace ripensarci), è in grado di attraversare il Velo che separa i vivi dai morti… e accedere al mondo degli spiriti. Persino il suo migliore amico è un fantasma. Insomma, la faccenda è già piuttosto strana. Ma sta per farsi ancora più strana. Quando i suoi genitori vengono ingaggiati per girare un programma televisivo dedicato alle città infestate, tutta la famiglia si trasferisce a Edimburgo, in Scozia. Dove cimiteri, castelli e vicoli sotterranei pullulano di fantasmi irrequieti. E quando Cass incontra un'altra ragazza che condivide il suo stesso "dono", si accorge di avere ancora molto da imparare sul Velo, e su se stessa.