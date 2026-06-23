La Corea del Sud inventa lo shopping senza acquisti: cosa sono i “dopamine sites” che stanno conquistando la Gen Z

In Corea del Sud esplode il fenomeno dei dopamine sites: piattaforme che simulano lo shopping online senza spendere denaro. Ecco come funzionano e perché stanno facendo discutere psicologi ed esperti.

La Corea del Sud è spesso il laboratorio del futuro. È successo con il K-pop, con il beauty tech, con i pagamenti digitali e persino con il modo di guardare la televisione. Ora da Seoul arriva un fenomeno che sembra uscito da un episodio di Black Mirror: siti e app che permettono di fare shopping senza comprare nulla.

Si chiamano dopamine sites e stanno diventando virali tra i giovani sudcoreani. Il meccanismo è semplice quanto inquietante. L’utente entra in una piattaforma che replica alla perfezione un sito di e-commerce o un’app di food delivery. Sfoglia prodotti, legge recensioni, aggiunge articoli al carrello, inserisce l’indirizzo di consegna e conferma l’ordine. A quel punto parte persino il tracking del corriere.

Solo che il corriere non esiste. E nemmeno il prodotto. Nessun pagamento viene effettuato, nessun pacco arriverà alla porta. Eppure, secondo migliaia di utenti, la sensazione di soddisfazione è sorprendentemente reale.

La dopamina non arriva dal prodotto ma dall’attesa

La chiave del fenomeno è tutta nella psicologia del consumo.

Diversi studi neuroscientifici hanno dimostrato che il cervello rilascia dopamina soprattutto nella fase dell’anticipazione della ricompensa, non necessariamente quando la ricompensa viene ottenuta. In altre parole, il piacere spesso nasce durante la ricerca del prodotto, la scelta, l’aggiunta al carrello e l’attesa della consegna più che nel possesso dell’oggetto stesso.

I creatori di questi siti hanno trasformato questa intuizione in un prodotto digitale. Offrono infatti l’intero rituale dello shopping online eliminando però il costo economico e il senso di colpa successivo.

Per molti utenti è una sorta di “shopping karaoke”: tutta la performance, nessuna conseguenza.

Dalla consegna del cibo alle pause sigaretta virtuali

Il fenomeno non si limita agli acquisti.

In Corea stanno comparendo piattaforme che simulano l’ordine di cibo a domicilio per chi cerca di resistere alle tentazioni notturne. Altre riproducono perfino la pausa sigaretta, senza sigarette. L’obiettivo è sempre lo stesso: offrire una piccola gratificazione immediata senza il costo economico o sanitario associato al comportamento reale.

Uno degli esempi più discussi è quello delle false app di delivery che imitano i grandi servizi coreani. L’utente seleziona il menu, completa l’ordine e osserva una consegna virtuale che non arriverà mai. Eppure molti sostengono che questo sia sufficiente per placare la voglia di ordinare cibo costoso a tarda notte.

Perché il fenomeno nasce proprio in Corea del Sud

La Corea del Sud è una delle società più digitalizzate del pianeta. Lo shopping online è profondamente integrato nella vita quotidiana e la cultura della consegna ultraveloce è diventata una normalità.

Allo stesso tempo, la Gen Z coreana sta affrontando alcune delle stesse pressioni che caratterizzano gran parte delle economie avanzate: costo della vita in aumento, forte competizione lavorativa, salari percepiti come insufficienti e crescente difficoltà nell’acquisto di una casa.

In questo contesto i dopamine sites diventano una forma di evasione a basso costo. Un modo per concedersi un momento di gratificazione senza peggiorare la situazione finanziaria.

Secondo diversi osservatori il fenomeno racconta qualcosa di più profondo della semplice voglia di risparmiare. Rivela una generazione cresciuta in un ambiente in cui il consumo è diventato esperienza, intrattenimento e persino linguaggio sociale.

Una terapia innocua o una nuova dipendenza?

Non tutti guardano al fenomeno con entusiasmo.

Molti psicologi ritengono che queste piattaforme possano effettivamente aiutare alcune persone a evitare acquisti impulsivi e spese superflue. Se il bisogno principale è il rituale e non il prodotto, eliminare il costo potrebbe rappresentare una forma di riduzione del danno.

Altri esperti sono invece più cauti. Secondo questa interpretazione, i dopamine sites non eliminano il meccanismo psicologico che porta all’acquisto compulsivo. Lo mantengono semplicemente attivo sostituendo il prodotto reale con uno virtuale.

Anche online il dibattito è acceso. Su Reddit qualcuno li definisce una sorta di “cerotto alla nicotina per gli shopping addicted”, mentre altri sostengono che si tratti soltanto di alimentare la stessa dipendenza con strumenti diversi.

Dopo il doomscrolling arriva il consumo immaginario

Forse l’aspetto più interessante non riguarda la tecnologia ma la società. Per anni i social network hanno monetizzato l’attenzione. Oggi sembra che stiano emergendo piattaforme capaci di monetizzare qualcosa di ancora più sottile: il desiderio.

I dopamine sites trasformano il consumo in una simulazione. Non si compra nulla, non si riceve nulla, ma si ottiene comunque la sensazione emotiva che normalmente accompagna l’acquisto.

È una delle tendenze digitali più curiose emerse in Corea del Sud nel 2026 e, come spesso accade con le innovazioni nate a Seoul, la domanda non è se arriverà anche in Occidente. La domanda è quanto tempo ci metterà ad arrivare.