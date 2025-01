L'anno del Serpente, tra miti e leggende

Con l’arrivo del 2025, il calendario lunare cinese celebra l’Anno del Serpente, un segno zodiacale che da sempre evoca fascino, trasformazione e saggezza. Associato all’elemento del Legno, il Serpente di quest’anno è un simbolo di creatività, crescita e diplomazia, invitando tutti a riflettere, reinventarsi e trovare nuove soluzioni per affrontare le sfide della vita.

Secondo la tradizione cinese, il Serpente è il sesto animale del ciclo zodiacale, scelto per il suo ingegno e la sua astuzia. La leggenda narra che, durante una gara organizzata dall’Imperatore di Giada per scegliere i dodici animali dello zodiaco, il Serpente si nascose nella criniera del Cavallo, sorprendendolo al momento dell’arrivo e conquistando così il sesto posto. Questa storia incarna la natura strategica e risoluta del Serpente, capace di cogliere il momento giusto per agire.

L’elemento del Legno, che caratterizza il Serpente di quest’anno, aggiunge un ulteriore livello di significato: rappresenta crescita, flessibilità e creatività. Come un serpente che cambia pelle, il 2025 si prospetta come un periodo di trasformazione personale e collettiva. È un anno che invita a lasciarsi alle spalle il passato per abbracciare il nuovo, con prudenza e lungimiranza.

Gli astrologi suggeriscono che quest’anno sarà favorevole per chi saprà essere paziente e strategico, affrontando i problemi con una mente aperta e adattabile. La creatività e l’intuito saranno le chiavi per il successo, soprattutto nei settori artistici e culturali.

Una delle storie più famose legate al Serpente è quella del Serpente Bianco (白蛇传). La leggenda narra di un bellissimo spirito serpente, Bai Suzhen, che assume la forma di una giovane donna e si innamora di un uomo umano, Xu Xian. Il loro amore è profondo e sincero, ma viene ostacolato da un monaco che considera la natura soprannaturale di Bai Suzhen una minaccia. Nonostante le difficoltà, la loro storia è una celebrazione del sacrificio e della forza dell’amore, capace di superare ogni barriera, anche quella tra mondi diversi.

Un’altra figura mitologica legata al serpente è Nüwa, la dea serpente che, secondo la tradizione, creò l’umanità. Si dice che Nüwa avesse il corpo di un serpente e la testa di una donna, unendo così forza e grazia. Quando il mondo cadde nel caos e il cielo si spaccò, Nüwa usò le sue abilità divine per ripararlo, impiegando pietre dai cinque colori sacri. È ricordata come la salvatrice dell’umanità e un simbolo di resilienza e trasformazione.

Un’altra leggenda racconta di un grande Serpente Celeste, incaricato dagli dèi di proteggere l’equilibrio tra il bene e il male. Si diceva che i suoi occhi scintillanti generassero il tuono e i suoi movimenti nel cielo disegnassero i fulmini, spaventando le forze oscure. Ogni volta che il mondo era in pericolo, il Serpente Celeste scendeva sulla terra per riportare la pace, lasciando dietro di sé segni luminosi che gli antichi interpretavano come costellazioni.

Nei racconti delle zone meridionali della Cina, si parla spesso del Serpente delle Acque Profonde, una creatura che viveva nei fiumi e nei laghi. Questa figura era temuta e rispettata: si credeva che avesse il potere di controllare le inondazioni e che portasse abbondanza o distruzione a seconda di come veniva trattata. Per placarlo, i contadini offrivano doni durante i periodi di siccità o di piogge incessanti.

Una leggenda meno conosciuta racconta di un piccolo villaggio tormentato da un serpente gigante che rubava i raccolti. Un giorno, un bambino nato con il potere del fuoco riuscì a sconfiggerlo, ma invece di ucciderlo, lo trasformò in un guardiano del villaggio. Da allora, il serpente proteggerebbe il villaggio dagli spiriti maligni, dimostrando che persino la natura più selvaggia può essere domata con coraggio e compassione.

Gli esperti consigliano di vivere il 2025 come farebbe un serpente: con prudenza, riflessione e determinazione. Evitare decisioni impulsive, coltivare relazioni armoniose e abbracciare il cambiamento sono i suggerimenti chiave per prosperare in questo periodo.

Portare con sé amuleti a forma di serpente o utilizzare simboli legati a questo animale è considerato di buon auspicio, poiché si crede che attragga fortuna e protegga dalle energie negative. L’Anno del Serpente non è solo un simbolo astrologico, ma anche un richiamo a guardare dentro di sé e a scoprire nuove possibilità. Come un serpente che cambia pelle, quest’anno invita a lasciare andare ciò che non serve più e a costruire una versione più forte e autentica di sé stessi.