«L'alfabeto inutile» il libro per parlare ad un hikikomori

L’alfabeto inutile è una preghiera laica, un atto di dolore e pentimento da parte di un padre per il figlio hikikomori, uno dei circa 140.000 casi italiani. Nel dubbio di meritare il castigo dell’esilio del figlio,

il protagonista sembra persino chiedergli misericordia, una grazia di liberazione. Il figlio non esce mai dalla sua stanza buia, né per lavarsi, né per mangiare, quanto meno non alla presenza del padre. E al padre non resta che parlare ad alta voce, chiedendo scusa, sperando che il figlio intercetti qualche benefica emozione, o la sensibilità e la discrezione con cui l’uomo vive la sua vertigine del vuoto.

MICHELE CACCAMO

Scrittore, poeta, drammaturgo e paroliere, è tradotto in oltre dieci lingue. Tra le sue opere ricordiamo Intrappolati, La meccanica del pane e L’anima e il castigo (Castelvecchi) e, edite da Elliot, Con le mani

cariche di rose, Gli abitanti pallidi, Lamentazioni prima dell’amore, Il segno clinico di Alda, Fili di rame e d’amore, La muffa e le castagne.