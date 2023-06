Gli italiani amano il treno e leggere in treno

I viaggi in treno possono essere un momento di svago, relax o concentrazione, a seconda del tipo di viaggio che si sta intraprendendo e del tempo a disposizione. Trainline, app europea leader per la prenotazione di biglietti di treni e pullman, ha recentemente commissionato all’istituto di ricerca Eumetra MR uno studio volto a indagare le tipologie di intrattenimento dei viaggiatori in treno, con un particolare focus sulle loro preferenze di lettura.

Secondo i dati raccolti, l’88% di chi viaggia spesso in treno ha letto almeno un libro nell’ultimo anno, dato superiore all'81% relativo alla totalità degli italiani. In generale, il 29% dei passeggeri legge durante i viaggi sui mezzi pubblici, sfruttando il tempo a disposizione per raggiungere la propria meta e, di essi, l’80% preferisce ancora i libri cartacei rispetto alle versioni digitali: nonostante l'ampia diffusione dei dispositivi elettronici, la sensazione tattile e l'esperienza di leggere un libro tradizionale rimangono preferibili per la maggioranza delle persone.

Intrattenimento in viaggio: lettura nella top 3 dopo chi naviga su internet o chatta

Per quanto riguarda in generale l'intrattenimento in treno, la lettura rimane nella top tre delle preferenze con il 76%, preceduta da chi naviga su internet (91%) e chi chatta o invia messaggi (86%). Leggere rimane quindi una forma popolare di intrattenimento, superando l’ascolto di podcast e musica (74%), nonché la prima non disintermediata da smartphone o laptop. Interessante notare anche come resista ancora la chiacchiera con compagni di viaggio o vicini casuali (61%), non a caso soprattutto tra chi condivide viaggi lunghi e si sposta per andare in vacanza, con animo probabilmente più rilassato. Un italiano su tre (33%) svolge attività lavorative durante i viaggi.

Non solo libri: cosa leggono gli italiani in viaggio?

I dati raccolti rivelano che il 60% dei lettori conferma il proprio amore per i libri, con una percentuale più alta tra le donne (67%) e la generazione Z (64%). Gli italiani si intrattengono anche leggendo notizie di attualità, il 32% degli intervistati legge infatti quotidiani e giornali, mentre il 21% preferisce le riviste.

“Positive vibes” per chi legge in treno

Le emozioni suscitate dalla lettura in treno sono positive per il 98% dei lettori, che vede la lettura come un momento di evasione e “stacco” dalla routine quotidiana: il 52% associa la lettura al relax, il 50% alla ricerca di evasione e il 46% alla curiosità. Chi viaggia per vacanza mantiene un «mood» rilassato leggendo libri più leggeri: il 60% degli intervistati legge libri che non richiedono troppa attenzione, per l'88% leggere in treno è un'attività rilassante, e il 77% crede che proprio il viaggio in treno fornisca il tempo necessario per leggere, che altrimenti non avrebbe.

Gialli, libri di avventura e storici tra le preferenze di chi viaggia in treno

Focalizzando l’attenzione sui generi preferiti dai lettori in treno, i gialli si posizionano al primo posto con il 44% delle preferenze, seguiti da libri di avventura (38%) e storici (32%). Seguono libri fantasy e biografie (entrambi al 26%) e libri di fantascienza (22%). I romanzi rosa raggiungono il 14% delle preferenze. I titoli più citati dagli intervistati sono un mix di novità e di libri diventati classici intramontabili: tra questi “Spare” del Principe Harry e “Due cuori in affitto” di Felicia Kingsley insieme a “Mille splendidi soli” di Khaled Hosseini, “1984” di George Orwell o “Dracula” di Bram Stoker. Tra gli autori, anche qui si rileva una varietà in termini di età e genere letterario, a emergere sono Stephen King e Dan Brown, seguiti da Valerie Perrin, Ken Follet, J. R. R. Tolkien, Dumas, J. K. Rowling. L’unico nome che spicca tra gli italiani è quello di Elena Ferrante.

Treni & libri: Trainline ha coinvolto i viaggiatori in Stazione Centrale di Milano

I dati della survey condotta da Eumetra dimostrano l’amore dei viaggiatori in treno per la lettura e Trainline ha voluto rafforzare questo legame attraverso un’attività dedicata ai viaggiatori in Stazione Centrale a Milano. Lo scorso sabato 27 maggio, oltre 200 persone si sono fermate a chiacchierare di libri con tre delle più importanti booktoker italiane presso l’hub temporaneo di Trainline e hanno risposto a un questionario proprio su cosa avrebbero letto in treno: il 37% ha dichiarato di essere appassionato di libri di fantasy e fantascienza, il 22% di titoli crime, thriller e horror, e il 17% di romanzi d’amore. Per la maggior parte dei passanti, il 46%, idealmente un libro dovrebbe avere tra le 200 e le 300 pagine, mentre per il 32% dovrebbe avere addirittura più di 300 pagine. Il 46% ha inoltre dichiarato di aver preso ispirazione per un viaggio grazie a un libro letto.

