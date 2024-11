Incassi al cinema, vola Il Gladiatore 2. Ridley Scott triplica Clint Eastwood

Vola il roccioso gladiatore di Paul Mescal! Debutto record per Il Gladiatore IIsui mercati esteri, fuori dai confini statunitensi, dove venerdì tutti gli occhi erano puntati sul combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul.

Nonostante le recensioni controverse, il sequel del cult del 2000 ha incassato la cifra record di 87 milioni di dollari in 63 mercati internazionali al suo esordio, con Regno Unito e Francia a far da traino (dati Box Office Mojo): è il più grande debutto worldwide per un film vietato ai minori nella storia della Paramount. Ed è il migliore esordio all'estero di sempre per l’infaticabile Ridley Scott, che il 30 novembre festeggerà 87 anni stropicciando soldoni.

L’Italia contribuisce al record. Uscito al cinema giovedì 14 novembre, nei quattro giorni di prima programmazione Il Gladiatore II ha incassato 3.695.262 euro (secondo dati Cinetel). È il miglior incasso della settimana in Italia.

Ha ottenuto cifre più che triple rispetto a un’altra uscita attesa, Giurato numero 2, buon film di un altro incrollabile di Hollywood, Clint Eastwood, 94 anni e ancora dietro la macchina da presa. Per l’implacabile Clint, in quattro giorni di programmazione in sala, «solo» 1.063.885 euro di incassi. È il terzo incasso della settimana.

Quale titolo occupa il secondo posto? Una bella sorpresa italiana: Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri, triste storia vera che vuole educare i più giovani alla versione migliore di sé: racconta il dramma di Andrea Spezzacatena, 15enne vittima di cyberbullismo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012.

Immagine del film "Giurato numero 2" (Foto: Warner Bros.)

Buona l’operazione nostalgia che ha riportato in sala per il decimo anniversario dall’uscitaInterstellardi Christopher Nolan: in una settimana ha incassato 1.001.859 di euro.

L’anticipo di Natale affidato a Uno Rosso e a Dwayne Johnson, capo della sicurezza del Polo Nord incaricato di liberare Babbo Natale dopo un rapimento, continua tiepidamente a macinare al botteghino italiano (uscito il 7 novembre, ha un incasso settimanale di 860.668 euro).

Nella top ten degli incassi settimanali brillano altri due film italiani che richiamano al cinema con una scia lunga. Innanzitutto il concupiscente Parthenope di Paolo Sorrentino, sesto, che ha raggiunto un incasso totale di 7.026.664 di euro (uscito il 24 ottobre). È entrato anche nella top ten dei migliori incassi del 2024 (dominata da Inside out 2 con 46.498.253 euro), al decimo posto.

E poi, settimo,Berlinguer - La grande ambizione, con Elio Germano che rievoca una politica di parole e ideali alti, che sembrano ormai così lontani (uscito il 31 ottobre, ha un incasso totale di 3.072.538 euro).

Celeste Dalla Porta nel film "Parthenope" (Foto di Gianni Fiorito)

La top ten del botteghino italiano

Ecco la top ten degli incassi al cinema in Italia nella settimana alle spalle (dall’11 al 17 novembre). Da notare: in classifica tre registe donne (Ferri, Fargeat e Marcel).

1) Il Gladiatore II di Ridley Scott (Regno Unito)

Uscita: 14/11/2024 Incasso: 3.695.262 euro Presenze: 460.016

Incasso totale: 3.695.262 euro

2) Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri (Italia)

Uscita: 7/11/2024 Incasso: 1.941.885 euro Presenze: 281.586

Incasso totale: 3.085.546 euro

3) Giurato numero 2 di Clint Eastwood (Usa)

Uscita: 14/11/2024 Incasso: 1.063.885 euro Presenze: 146.447

Incasso totale: 1.063.885 euro

4) Interstellar di Christopher Nolan - 10° anniversario (Usa)

Uscita: 11/11/2024 Incasso: 1.001.859 euro Presenze: 126.159

Incasso totale: 1.001.859 euro

5) Uno Rosso di Jake Kasdan (Usa)

Uscita: 7/11/2024 Incasso: 860.668 euro Presenze: 115.721

Incasso totale: 1.815.472 euro

6) Parthenope di Paolo Sorrentino (Italia)

Uscita: 24/10/2024 Incasso: 786.449 euro Presenze: 110.094

Incasso totale: 7.026.664 euro

7) Berlinguer - La grande ambizione di Andrea Segre (Italia)

Uscita: 31/10/2024 Incasso: 729.718 euro Presenze: 107.882

Incasso totale: 3.072.538

8) Terrifier 3 di Damien Leone (Usa)

Uscita: 7/11/2024 Incasso: 635.895 euro Presenze: 81.153

Incasso totale: 3.461.329 euro

9)The Substance di Coralie Fargeat (Usa)

Uscita: 30/10/2024 Incasso: 545.582 euro Presenze: 72.681

Incasso totale: 2.210.609 euro

10) Venom: The Last Dance di Kelly Marcel (Usa)

Uscita: 24/10/2024 Incasso: 386.862 euro Presenze: 50.657

Incasso totale: 7.192.093 euro