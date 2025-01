Cuciniamo insieme: finocchi alla mediterranea

Se non avete voglia di pietanze che ingombrano lo stomaco ecco un piatto che soddisfa il palato e lascia però leggero il desinare. E’ una preparazione che può essere un ottimo contorno – si sposa benissimo col pesce – ma anche una portata principale se avete deciso per una cena o un pranzo con amici vegetariani o vegani. Semplicissimo da fare ha esiti gastronomici assai rilevanti.

Ingredienti – 300 gr di finocchi (almeno due medi) 150 gr di olive (meglio se taggiasche), 150 gr di pomodori secchi sgocciolati, una cipolla bianca, due cucchiai di origano secco, sale, pepe, olio extravergine di oliva qb.

Preparazione – Tritate la cipolla grossolanamente e fatela stufare in un’ampia padella in abbondante olio extravergine di oliva. Nel frattempo mondate i finocchi e fateli a fettine sottili. Ora passate i finocchi in padella con la cipolla, aggiustate di sale e pepe, incoperchiate e lasciate cuocere per 8/10 minuti a fiamma media. Ora aggiungete i pomodori secchi tritati grossolanamente, le olive e l’origano. Mescolate bene fate prendere calore e se serve aggiustate ancora di sale e pepe e servite. I finocchi devono mantenere una loro croccantezza.

Come far divertire i bambini – Fate fare a loro la parte finale della ricetta aggiungendo i pomodori, le olive e l’origano.