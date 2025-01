Ogni volta che si prende in considerazione una ricetta territoriale radicata nei secoli si rischia l’accusa di eresia. Per fortuna l’interpretazione degli «gnocchi di pane» è libera: ce ne sono infinite versioni e si può dire che non c’è casa ladina, o trentina o altoatesina che non abbia la propria. Così ci siamo presi la libertà di proporvi la nostra versione.

Resta la genialità della preparazione: una delle ricette più gustose che si possano immaginare per recuperare il pane raffermo che – detto tra noi – nei masi era e ancora è alimento prezioso.

Ingredienti - 250 gr di pane raffermo (meglio se molto raffermo), 280 ml di latte, 180 gr di burro di primo affioramento, 150 gr di speck, 150 gr di formaggio da grattugia, 2 uova, un abbondante ciuffo di prezzemolo o prezzemolo ed erba cipollina, una cipolla bianca, 60 gr di farina 0 (per cautela), 150 gr di formaggio d’alpeggio (noi abbiamo usato il Puzzone) qualche foglia di salvia, sale, pepe e noce moscata q.b.

Procedimento - Fate lo speck a dadini e tritate finemente la cipolla. In una padella fate fondere metà del burro e stufate le cipolle e lo speck. Quando lo speck ha preso colore, spegnete e lasciate raffreddare. Fate a cubetti di circa un centimetro il pane (meglio se triturate la crosta) e in una capace ciotola lavoratelo con il latte, aggiungete poi le uova, il formaggio grattugiato. Amalgamate bene, se l’impasto risulta troppo morbido aggiungete un po’ di farina. Aggiustate di sale, pepe e noce moscata e incorporate lo speck con la cipolla e le erbe tritate finemente. Fate riposare l’impasto per un’oretta in frigo. Ora mettete a bollire una pentola con l’acqua e prelevate un po’ alla volta l’impasto dandogli forma di polpetta non troppo grande. Nella padella dove avete fatto stufare lo speck mettete il burro rimanente con le foglie di salva per aromatizzarlo. Lessate i canederli – non più di sette o otto minuti - in acqua che averte salato un po’, scolateli e passateli poi in padella nel burro fuso con la salvia. Servite guarnendo con dadini di formaggio.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a impastare e a formare i canederli. Si divertiranno un mondo.