Abbiamo aperto le porte della cucina alla stagione che viene e l’orto c’ha suggerito di guardare ai porri che sono un toccasana: ricchi di vitamine, di manganese, di fibre.

Addirittura le nonne di campagna lo raccomandavano come viatico per la fertilità femminile. Dal punto di vista gastronomico sono una benedizione: ci si fa di tutto. Frittata, crema, risotto, zuppa, condimento per pasta e pesce: insomma viva il porro. Noi lo abbiamo acconciato alla nostra maniera su suggerimento di amiche toscane e vi diciamo che ne è uscita una proposta che può andare bene anche per i vegetariani, purché non rifiutino i latticini. In cucina!

Ingredienti - 6 porri di generose dimensioni, 2 cucchiai di uva passa, 4 cucchiai di pistacchi sgusciati, un mazzetto di prezzemolo, 200 gr di yogurt greco, 200 gr di Stracchino, uno spicchio d’aglio, un cucchiaio di erba cipollina secca o un mazzetto se fresca, 150 cc di olio extravergine di oliva, 4 cucchiaini di miele meglio se di tiglio o millefiori, un limone, sale e pepe q b.

Procedimento - Mondate i porri eliminando l’ultima parte verde e le radici. Sfogliate la prima foglia poi lavateli e divideteli a metà per il senso della lunghezza. Scaldate almeno 4 cucchiai di olio extravergine di oliva in una padella. Mette ad ammollare l’uva passa in un po’ d’acqua tiepida. Passate in padella a fiamma vivace i porri prima da una parte e poi dall’altra in modo che si abbrustoliscano un po’, poi aggiungete un po’ d’acqua, incoperchiate e ora a fiamma moderata andate a cottura. Ci vorranno non più di dieci minuti. Nel frattempo fate un trito con l’aglio, il prezzemolo, i pistacchi, l’uva passa ben strizzata che condirete con olio extravergine di oliva sale e un po’ di pepe. In una ciotola mescolate stracchino e yogurt greco, l’erba cipollina (se è fresca tritatela finemente), il succo di limone (mettetene secondo vostro gusto, ma un po’ di acidità è gradevole) aggiustate di pepe. Prendete i piatti di portata e stendete sul fondo un po’ di crema di formaggio e yogurt, adagiatevi sopra tre mezzi porri, aggiustate di sale e poi conditeli con il battuto, altro olio extravergine e qualche goccia di miele.

Come far divertire i bambini - Fate comporre a loro il piatto con il battuto, l’olio extravergine e il miele.