Il Ponte Casa D’Aste | Gli appuntamenti autunnali da non perdere

Da oggi, mercoledì 18 ottobre, fino a venerdì 20 si terrà presso il palazzo nobiliare della Famiglia Crivelli, in via Pontaccio 12 a Milano, l’asta curata da Il Ponte Casa D’Aste di Arredi e Dipinti antichi, una rassegna che conta oltre seicentocinquanta lotti suddivisibili in due macrocosmi che costituiscono il contenuto delle quattro tornate d’asta:

Ceramiche, Mobili, Sculture, Oggetti d’arte, Pendole, Argenti, Tappeti e Tessuti - Tra le più iconiche, tre pezzi della seconda metà del XVIII secolo della manifattura milanese di Felice Clerici: il Magot porta orologio in maiolica blu lumeggiata in oro (€ 22.000 - 24.000) e due rarissimi vasi a “fiamma” (€ 22.000 - 24.000) mai comparsi sul mercato delle aste prima d’ora e di cui l’unico esemplare conosciuto è attualmente conservato nella collezione del Castello Sforzesco di Milano.

Lotto 102 Manifattura di Felice Clerici, Milano, seconda metà del secolo XVIII. Coppia di vasi biansati in foggia di anfore con coperchio terminante ''a fiamma'' in maiolica blu lumeggiata in oro e riserve a fiori policromi, base quadrilobata. Un modello simile è conservato presso i Musei Civici del Castello Sforzesco di Milano nelle Civiche Raccolte d'Arte Applicata. Stima € 22.000 - 24.000. Courtesy Il Ponte Casa d’Aste (Il Ponte Casa D'Aste)

Dipinti antichi - unaraccolta di dipinti di noti maestri europei diversificata nei periodi e nei generi artistici, con opere di grande interesse collezionistico, come si evince dal capitolo dedicato alla pittura italiana del Quattrocento con la tavola Scena allegorica dell'eccentrico pittore bolognese Amico Aspertini.

Lotto 110 Amico Aspertini (Bologna 1475 - 1552) "Scena allegorica" olio su tavola (cm 57x120). Stima € 45.000 - 50.000. Courtesy Il Ponte Casa d’Aste (Il Ponte Casa D'Aste)

A seguire, lunedì 23 ottobre Il Ponte Casa D’Aste curerà la vendita dedicata all’Arte orientale, oltre duecento lotti attraverso cui presentare la grande tradizione manifatturiera del continente asiatico e in particolare una ricca sezione dedicata alla Cina.

Tra miti, fiori, draghi e imperatori, emerge ad esempio la raccolta di vasi antichi. Tra questi un vaso tarda dinastia Ming (1368-1644) dalla forma Hu in smalti cloisonnè (€ 1.500 – 2.000).