Il grande spettacolo della Barcolana illumina Trieste

L’appuntamento con la regata più partecipata, quanto meno del Mediterraneo, ha avuto ufficialmente inizio con l’alzabandiera che il 30 settembre ha dato lo start alla 54esima edizione della Barcolana presented by Generali, la straordinaria festa del mare di Trieste che anche quest’anno conta sulla main media partnership di Rai, oltre che sul supporto delle istituzioni, del comune di Trieste, co-organizzatore, e sulla partecipazione di tante associazioni e realtà del Friuli Venezia Giulia. Dieci giorni di eventi a terra e in acqua che si concluderanno con la grande sfida di domenica 9 ottobre. Accanto alla regata, Barcolana54 presented by Generali propone al pubblico numerosi filoni di attività, collegati ai valori della partecipazione popolare, della passione per la vela, della charity, diversity&inclusion e sostenibilità, impreziositi dalla presenza eccezionale e sempre molto attesa di Nave Vespucci, che arriverà a Trieste sabato 8 ottobre.



«Abbiamo raccontato questa edizione dell’evento con “enjoy” – ha commentato il presidente della SVBGMitja Gialuz -, parola che invita a partecipare e divertirsi: dopo due anni molto impegnativi, in Barcolana torna la festa, la possibilità di vivere la grande passione per il mare che unisce».



Ha posto l’accento su inclusione e partecipazione diffusa anche il presidente di Generali, Andrea Sironi: «Barcolana è una festa del mare che coniuga la passione sportiva all’impegno per l’ambiente e per la partecipazione condivisa. Generali contribuisce al suo sviluppo mettendo a disposizione competenze, ma anche ambizioni: il “Trofeo Generali – Women in Sailing” vuole dimostrare come la collaborazione, l’inclusione e il riconoscimento del merito siano la giusta via verso una società più resiliente e sostenibile, pronta ad affrontate le sfide e i cambiamenti». Un racconto che mette in primo piano le donne di mare e che già lo scorso anno ha raccontato per immagini la storia di centinaia di veliste impegnate sul campo di gara della Barcolana. Oggi, a distanza di una sola edizione, sono aumentate del 12%, mettendo in evidenza il loro spirito di competizione per poter vincere il Trofeo Generali – Women in Sailing, che premia la prima donna timoniere di un equipaggio misto che taglierà la linea del traguardo in Barcolana. Mentre le iscrizioni raggiungono quota 1032 (dato aggiornato al 30 settembre), le donne skipper sono poco meno del 10%. «Dopo l’attività dello scorso anno – ha aggiunto il presidente Gialuz – si sono messe in primo piano. Oggi conosciamo le loro storie e il loro entusiasmo, sono più visibili. È un tema sul quale riflettere, ben al di là di Barcolana».

Torna a Trieste anche il contenitore del “C’ero Anch’Io” e lo fa con un protagonista d’eccezione: Carlo Borlenghi. Durante la pandemia, il grande fotografo di mare si è specializzato in ritratti e dopo aver fotografato tutti i residenti della sua Bellano, si pone ore l’obiettivo di fotografare, in due edizioni, tutti i partecipanti della Barcolana. Ritrarrà gratuitamente gli armatori che si recheranno a iscriversi e donerà a ognuno il proprio ritratto digitale in bianco e nero. Sabato 8 e domenica 9 il progetto si sposterà dalla sede della SVBG sulle Rive e tornerà poi nel fine settimana delle premiazioni. Accanto alle foto, torna anche il volume C’ero Anch’io. Ristampato a grande richiesta degli armatori, propone il lungo elenco delle barche partecipanti alla Barcolana, diviso per anni.

Tra i progetti speciali di Barcolana vi è quest’anno quello realizzato con Rete del Dono, cui si sono iscritte una trentina di associazioni: una grande raccolta fondi cui ogni team impegnato in regata può partecipare, associando la propria imbarcazione ed equipaggio. Grande interesse e attenzione anche per la mostra (a ingresso gratuito) dedicata al Moro di Venezia per celebrare i 30 anni dalla vittoria della Louis Vuitton Cup. Le foto d’epoca di Carlo Borlenghi, le bandiere e i cimeli del Moro saranno esposti al Salone degli Incanti sino al 9 ottobre, mentre sulle Rive saranno ormeggiate in posizione centrale ben quattro imbarcazioni appartenute alla famiglia Gardini. Protagonista d’eccezione della serata di venerdì 7 ottobre (in programma sempre al Salone degli Incanti), dedicata alla storia del Moro di Venezia e moderata da Antonio Vettese, Paul Cayard che parteciperà all’evento in videoconferenza.

Si conclude invece oggi la tre giorni del Barcolana Sea Summit “Verso gli Stati Generali della Sostenibilità dell’Alto Adriatico e dell’Europa Centrale”, che quest’anno ha affrontato il tema della sostenibilità mettendo in primo piano il “pensiero sostenibile” dei giovani della Generazione Z. Oltre ai settanta relatori sono stati cinquecento gli studenti che hanno partecipato al Sea Summit e al sondaggioSWG loro dedicato, grazie al coinvolgimento della direzione scolastica regionale e delle scuole superiori del territorio.

In attesa di Barcolana54 presented by Generali – che è evento ZeroImpact grazie al supporto di AcegasApsAmga -, nella giornata di sabato 8 ottobre la sfida in acqua è tra i monotipi della Barcolana By Night Snam Cup, gli scafi della Barcolana Classic by SIAD e gli scafi monotipo nella regata One Design per la seconda prova. Nei giorni della vigilia sono attesi a Trieste anche gli equipaggi che partecipano alle regate adriatiche di avvicinamento: laGo to Barcolana from Slovenia I Feel Slovenia e la Go to Barcolana da Ravenna Trofeo Hera.

Oltre 170 gli eventi a terra organizzati quest’anno e, come sempre, realizzati nel cuore della città: tra le Rive, Ponterosso, il Salone degli Incanti, l’Auditorium Generali del Trieste Convention Center, le sale mostre e i musei cittadini.

Non resta che aspettare lo sparo che alle 10.30 di domenica 9 ottobre darà il via alla Barcolana54 presented by Generali. Le oltre mille imbarcazioni iscritte si daranno battaglia lungo un quadrilatero a vertici fissi di 13 miglia con linea di partenza posizionata tra Barcola e Miramare. Spirito agonistico a parte, sarà un vero e grande spettacolo della vela e del mare.

La Barcolana

