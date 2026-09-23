Milano Jewelry Week 2026: date, eventi e novità della sesta edizione

Milano non si ferma mai. La settimana della moda è appena iniziata, e grazie all’evento Vogue World sono atterrate in città celeb come Jennifer Lopez, Pamela Anderson, Monica Bellucci, Dakota Johnson, Marco Mengoni e Aryna Sabalenka, e già si guarda avanti alla prossima MJW -Milano Jewelry Week. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione dedicata ai preziosi si conferma uno degli appuntamenti più attesi con oltre 400 espositori per un totale di opere esposte superiore a 8mila e più di 50 eventi in un percorso diffuso, che trova in Palazzo Serbelloni e Palazzo Bovara i suoi punti di riferimento, mentre le vie della città ospitano appuntamenti e vernissage. In calendario dal 20 al 26 ottobre, la Milano Jewelry Week è ideata da Prodes Italia e può contare sul patrocinio del Comune di Milano, sul sostegno di partner come A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela il Comparto Oro, AOL Associazione Orafa Lombarda, Assemblage Contemporary Jewellery School, Inhorgenta e WWJ Women Jewelers Japan. «Dalla prima edizione il nostro obiettivo è stato di mettere in contatto produttori e mercato», ha spiegato in conferenza stampa Enzo Carbone, CEO di Prodes Italia, «questa stagione cresciamo del 20% su diversi fronti, dagli espositori ai buyer già confermati e ci aspettiamo una crescita equivalente anche in termini di visitatori». Tra le principali novità ci sono, infatti, il potenziamento del Buyer Program, ampliando le opportunità di incontro e di business; l’introduzione del nostro osservatorio eponimo e il rinnovamento del sistema dei MJW Awards con nuove categorie e una nuova composizione delle giurie, che coinvolgeranno autorevoli professionisti e rappresentanti della stampa specializzata. Tutte queste iniziative riflettono la nostra volontà di far evolvere costantemente la Milano Jewelry Week mantenendola aperta alle trasformazioni del settore e alle nuove energie creative che lo stanno attraversando». Nel dettaglio, il format sui preziosi si articolerà seguendo un palinsesto preciso: dal 20 al 26 ottobre gli Experiential Journey invitano il pubblico a visitare gioiellerie, concept store, boutique e gallerie; dal 24 al 26 ottobre focus su Artistar Jewels e Talent Show a Palazzo Bovara, mentre The Jewelry Hub illumina Palazzo Serbelloni. A chiudere l’evento, la sera del 25 ottobre, sarà l’assegnazione dei premi con l’Awarding Night all’Auditorium di Milano: tra le categorie premiate, il Contemporary Design, i riconoscimenti ai designer emergenti di Assamblage e INHORGENTA, l’MJW High Jewelry Award, il premio per la manifattura, l’eccellenza in boutique, l’innovazione e la visione con il MJW Visionary Award

by Prodes.