Al via oggi la LVMH Watch Week

Entra nel vivo la stagione dei preziosi ed in particolare quella degli orologi. Mentre continuano i lavori dell’edizione 2026 di VOJ-Vicenzaoro January, a Milano sale il sipario sulla LVMH Watch Week. Evento itinerante – lo scorso anno si è svolto tra New York e Parigi- l’appuntamento con i segnatempo del Gruppo francese si svolge fino al 21 gennaio e anticipa le novità di stagione a partner, giornalisti e clienti. Il calendario dell’orologeria, infatti, prevede due manifestazioni chiave: il IWGJ- International Watch & Jewelry Guild a metà febbraio a Las Vegas e Watches and Wonders a Ginevra dal 14 al 20 aprile. “Questo grande evento darà nuovo impulso a questo appuntamento essenziale nel settore dell’alta orologeria”, ha spiegato a dicembre Jean-Christophe Babin, CEO della divisione orologi di Lvmh e CEO di Bulgari, “Collocandosi all’inizio dell’anno, ci consente di presentare le nostre nuovissime creazioni a partner, giornalisti e clienti. Per il 2026 stiamo già pianificando novità significative e pezzi eccezionali in tutte le nostre maison, tutte unite – nella loro diversità e complementarità – dalla passione creativa del gruppo”. Sotto i riflettori, dunque, la creatività di nove maison, ossia Bulgari Horlogerie, Daniel Roth, Gérald Genta, Hublot, L’Epée 1839, Louis Vuitton, Tag Heuer, Tiffany & Co. e Zenit.