Triplo sapore in un unico burger

Semplicità, convivialità, tradizione e piacere di stare insieme: valori imprescindibili del nostro quotidiano, che hanno assunto ancora maggior peso in questi ultimi anni, con la riscoperta -dopo il difficile periodo pandemico-del bello di riunirsi, magari attorno al cibo preparato da noi stessi, come si faceva una volta: ma con tutti gli ingredienti e le tecniche che derivano dalla contemporaneità. E cosa c’è di meglio, in questi scampoli di fine estate dal clima mite ma già fresco, di cene in giardino, pic-nic e grigliate in famiglia e tra amici? Gli “ingredienti” sono pochi, semplici, e di grande effetto: un barbecue a carbone o a gas, tanti tipi di verdure, hamburger di qualità, salse di tutti i tipi, formaggio cheddar, qualche volenteroso che stia al timone della brace e -soprattutto- un pane di qualità, pronto all’uso, morbido (ma che non si spezzi letteralmente sul più bello) e ovviamente con tanti semi di sesamo. Per ritrovarsi quasi come per magia in un’Italia di altri tempi, quella della spensieratezza e della semplicità, di un tempo lento e autentico non scandito da stories e reels, è perfetto il nuovo Triplo Burger a tre stati di “Roberto” -brand del gruppo Morato- che è anche l’unico burger presente sul mercato con uno strato aggiuntivo: questo vi permetterà di farcirlo con una maggior quantità di ingredienti rispetto a tutti gli altri panini, offrendo ai commensali un’esperienza gastronomica veloce, e nello stesso tempo straordinaria. La morbidezza dell’impasto e la croccantezza dei semi di sesamo rendono ogni morso un appagamento del gusto e valorizzano tutte le farciture, anche quelle più innovative e gourmet. Del resto, il nuovo Triplo Burger, così come tutti gli altri prodotti della casa, incarna perfettamente lo spirito di convivialità e di genuinità che il marchio “Roberto” porta avanti dal 1962: anno in cui a Susegana, in provincia di Treviso, inizia la storia di quella che una volta era una piccola panetteria di paese, specializzata nella produzione di grissini. Da lì in poi, sono sei decenni di impegno per riuscire a innovare e a evolversi, per portare sulle nostre tavole un pane che trasmetta autenticità e genuinità ma che allo stesso tempo sappia intrepretare le nuove tendenze ed esigenze dei consumatori. E infatti, l’offerta del brand è amplissima, con prodotti iconici che richiamano, appunto, convivialità e vivere semplice: la Granpiada, sottile e arrotolabile, i Torinesi -classici grissini con una ricetta che resta fedele a sé stessa da oltre 50 anni- e tanti prodotti del mondo burger, perfetti per continuare ad assaporare, insieme, i valori della nostra tavola.