Il Salmone Upstream di Cerati vince il premio "Miglior Materia Prima 2024" ai Food and Travel Awards

Il Salmone affumicato Upstream di Claudio Cerati ha ricevuto il prestigioso premio "Miglior Materia Prima dell'Anno 2024" assegnato da Food and Travel Italia, rinomata rivista internazionale dedicata a enogastronomia, viaggi gourmet e turismo di lusso, distribuita in 18 Paesi.

La settima edizione dei Food and Travel Italia Awards, tenutasi il 10 ottobre al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA), ha messo al centro del dibattito il patrimonio enogastronomico italiano, coinvolgendo grandi nomi della cucina come Massimo Bottura ed Enrico Bartolini, oltre a produttori, strutture alberghiere, cantine e figure di spicco della comunicazione. L'evento, nato per celebrare eccellenze nel cibo, vino, turismo e cultura, ha posto particolare attenzione sull'importanza del Made in Italy.

Tra i premiati, il salmone affumicato Upstream nella categoria "Migliore Materia Prima dell'Anno", che ha condiviso il prestigioso riconoscimento con altri prodotti d'eccellenza quali la pasta di Benedetto Cavalieri, la Mortadella Favola, la carne piemontese Besimauda e il Caviale Giaveri.

La giuria ha motivato così la scelta: “Un prodotto unico al mondo, nato da un progetto unico al mondo. Reperimento del salmone nel mare aperto delle isole Fær Øer, una marinatura semplicemente con sale e zucchero e poi il tocco di classe: il profumo di un’affumicatura con faggio dell’Appennino emiliano, nata da una sperimentazione lunga dieci anni. Andare controcorrente, verso l’eccellenza”.

Claudio Cerati, fondatore di Upstream, durante la premiazione ha ritirato con orgoglio il riconoscimento: “Riuscire a fare un prodotto come il salmone a Parma, significa metterci molta passione. Upstream nasce dalla voglia di creare inizialmente una ricetta per gli amici che poi diventa un’azienda. In questo percorso abbiamo puntato alla qualità della materia prima ma soprattutto abbiamo raccontato questa qualità, in un mercato molto difficile e confuso nelle informazioni”.

La storia di Upstream inizia nel 2013, con l’obiettivo di nobilitare il salmone affumicato, utilizzando solo materie prime sane e rispettando criteri di sostenibilità grazie al sistema di allevamento "distensivo", che tutela l'ambiente naturale del pesce. Il salmone Upstream si distingue non solo per la sua salubrità, ma anche per il metodo artigianale di lavorazione ideato da Cerati, che prevede la marinatura con sale e zucchero e l'affumicatura esclusiva con legno dell'Appennino Parmense. Tutte le fasi della produzione avvengono a Lemignano di Collecchio, garantendo un vero e proprio Made in Parma.

Se Parma è già famosa per le sue "4 P" di Prosciutto, Parmigiano, Pasta e Pomodoro, ora se ne può aggiungere con orgoglio una quinta: il Pesce. Grazie alla posizione strategica sulla Via del Sale, Parma vanta una tradizione storica nell’industria ittica, oggi ancora vivace e capace di produrre eccellenze come il salmone affumicato Upstream.