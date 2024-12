La cultura del cibo e del gusto italiano sa mescolare sapientemente gli ingredienti su cui fonda il suo successo: la qualità dei prodotti e la maestria dei produttori con il genio vincente degli industriali.

Sono questi i punti forti di una buona parte del made in Italy in forte ascesa non solo per appeal ma anche, come rileva Federalimentare, dal punto di vista economico con l'export sui mercati internazionali.

Risultati di cui essere orgogliosi con l’intima convinzione che la qualità italiana vince!

«Sponsored By Golfarelli EDITORE»



per scaricare il magazine «Gusto - Il sapore del successoy» basta cliccare il link qui sotto

Gusto - il sapore del successo.pdf