EMPIRIA: Maxi-installazioni inedite illuminano le Eccellenze del nostro territorio

Senso di appartenenza, riscoperta dei valori, attaccamento al territorio ed emozioni, questi sono i pilastri portanti di EMPIRIA, un’esperienza totalizzante, in grado di coniugare passato e futuro.Quaranta serate, dal 23 luglio al 23 settembre 2022, pensate per dar luce alle eccellenze del nostro territorio, attraverso la creazione di un percorso interattivo ed introspettivo. Nello sconfinato verde della campagna, a un passo dal lago di Garda, sorge Borgo Machetto; Location seicentesca la cui corte ospita la chiesetta dedicata a S. Angela Merici, patrona di Desenzano.

Ettari di green fanno da cornice ad un’oasi di quiete e serenità dove, per la prima volta, un campo da golf sarà il palcoscenico unico ed incantato, che ospiterà il nostro evento. Otto maxi-installazioni avvolgeranno lo spettatore in un turbinio di esperienze sensoriali, attraverso una comunicazione contemporanea e forme artistiche differenti.Saranno presenti auto storiche, protagoniste indiscusse della manifestazione Mille Miglia. Modelli rari da toccare con gli occhi, che uniscono passione, motori e fascino del passato.L’evento sarà rivolto ad un pubblico privato e si presterà ad ospitare eventi aziendali.

ARTISTI:

• SCENA URBANA dal 2009 progetta e coordina allestimenti per eventi, spettacoli e mostre. Si occupano di video mapping 3d, light design e scenografie, sviluppando progetti ad hoc in sinergia con direttori artistici e curatori di eventi. Amano l’interazione tra spettatore e le loro installazioni, resa possibile da molteplici strumenti e software dedicati

• UNDERSCORE Creative Communication Network è un giovane network di liberi professionisti che nasce dalla passione per l’Arte, utilizzata come forma di comunicazione. Nativi digitali, amanti della tecnologia, dotati di uno spiccato senso creativo, quindi pronti per l’esplorazione di nuovi orizzonti.

• Stefano Mazzanti: artista visivo e lighting designer gardesano, progetta luci per il teatro, la danza, l’opera e gli eventi in generale. Dal 1999 crea installazioni luminose e light shows ispirati agli elementi della natura. Ama sviluppare le sue installazioni secondo linee compositive musicali dando grande valore al suono e alla musica. Le sue opere vengono esposte in numerose occasioni in Italia e in importanti festival europei.

• The Laser Xtreme Marco Inselvini: specializzato nel settore laser show e animazione 3D, ama cimentarsi nell’utilizzo di tecniche sempre nuove, sostenute da continua ricerca ed apprendimento, al fine di incrementare continuamento il livello di coinvolgimento e qualità delle proprie esibizioni.

• Kif Italia: nato come fabbrica di idee, soluzioni e creatività, mira alla valorizzazione della cultura tramite l’impiego di tecnologie innovative: il progetto KIF raccoglie imprese ed associazioni che condividono la medesima mission.



L’evento è stato realizzato con il patrocinio di “Riserva naturale incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo” è l’area archeologica protetta più grande della Valcamonica, con oltre 400 rocce incise. Si estende per circa 300 ettari abbracciando i tre paesi. Le rocce incise sono calate in un ambiente naturale di mezza montagna che conserva le tracce dell’intervento dell’uomo nel tempo. Le visite consentono di ammirare molteplici aspetti della riserva: siti archeologici, aspetti etnografici ed ambientali.

"Strada dei Vini e dei Sapori del Garda” molto più di un semplice itinerario turistico, l’entroterra e le coste della sponda ovest del Lago di Garda sono un gioiello di gusti, sapori, bellezze paesaggistiche, siti storici e culturali. Dal 2001 l’area che si estende da Sirmione a Limone sul Garda è oggetto di un’intensa attività di valorizzazione grazie all’associazione no-profit che organizza tour suggestivi e ricchezze gastronomiche locali.con il contributo di “inLombardia” “Regione Lombardia” e la collaborazione di “Fondazione Brescia Musei”. Fondazione Brescia Musei è una fondazione di partecipazione pubblico – privata presieduta da Francesca Bazoli e diretta da Stefano Karadjov. Fanno parte di Fondazione Brescia Musei il Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco Archeologico di Brescia romana, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Museo delle Armi Luigi Marzoli, il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia e il Cinema Nuovo Eden. Fondazione Brescia Musei è con la Pinacoteca Tosio Martinengo l’ente capofila della Rete dell’800 lombardo, il network fondato nel 2004 e ricostituitosi nel 2019 con il supporto di Regione Lombardia.

A Empiria Fondazione Brescia Musei è protagonista con due opere del ricco patrimonio bresciano che custodisce e valorizza, che per l’occasione vivranno attraverso una lettura e rielaborazione immersivo digitale curata da Scena Urbana: la Vittoria Alata, allestita a Brixia. Parco archeologico di Brescia romana e il dipinto di Moretto, Salomè, esposto presso la Pinacoteca Tosio Martinengo.

A tutti i partecipanti alle serate di Empiria Fondazione Brescia Musei offrirà, fino al 30 settembre 2022, la possibilità di accedere con uno speciale biglietto ridotto alle sedi museali coinvolte dal progetto (Brixia. Parco archeologico di Brescia romana e Pinacoteca Tosio Martinengo).Sarà presente con le proprie auto da esposizione BRESCIA CLASSIC CARS per un ulteriore tocco di meraviglia.

PARTNER • PIRAMIS GROUP • BORGO MACHETTO • SERVIZI&EVENTI • APEX CONSULTING