GUSTO — La cultura del cibo italiano

La cucina come cultura del cibo, esaltato dal genio creativo di cuochi straordinari, chef blasonati, artigiani dei sapori, che in ogni grande piatto impongono la qualità della materia prima , ovvero un prodotto buono, genuino, tracciabile e sostenibile.

Dalla ricerca dell’eccellenza nel gusto lavorano con passione ed energia i coscienziosi produttori, testimoni preziosi di gusto, che sono legati a doppio filo all’industria alimentare per tutelare e far conoscere questo tesoro che va gelosamente custodito, non solo per l’appeal sul palcoscenico internazionale, ma anche per l’intima convinzione che siamo ciò che mangiamo. Per l’edizione dedicata a Tuttofood i testimoni della qualità italiana che hanno fatto di questo la loro missione sono: Masiello Food, Gias, Dalla Torre Dorotea, Di Molfetta Frantoiani, Iwai Food, Linepack, Azienda Agricola Monte Castello, Athenor, Fiordelisi, Farris Industria Agroalimentare, Centro Dolce Friuli, Barilla, Filotei Group, Umani Ronchi, Corte di Brignano, Forno Bonomi, Fornopronto, La Pasta Gluten Free Il Girasole, Amuni, Buscema Gastronomia, Pastificio Pangea, Lindt, Pasticceria Cavalier Vicenzi, Life Snack, ADR La Sassellese, Tentazioni Pugliesi, Riccione Piadina, Caseificio San Giovanni, Riso Gallo, Fiore di Puglia, Antonelli Industrie Dolciarie, Urbani Tartufi, RCA Imballaggi Flessibili, Findus.

