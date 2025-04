Cuciniamo insieme: Nuggets di pollo a modo nostro

Si avvicinano le vacanze di Pasqua e per i nostri ragazzi il richiamo del fast food diventa irresistibile. Volete non accontentarli? E allora trasformate la vostra cucina in quella di una notissima marca di ingozzamento rapido, ma salvaguardando al massimo la qualità degli ingredienti. Ci siamo inventati i nuggets – che sono delle polpette, diciamo le cose come stanno – a modo nostro: rapidi, indolori per la dieta e gustosi assai. Farli è semplice, se evitate la frittura è ancora meglio e non riservateli solo ai minori: con delle buone salse di accompagnamento sono perfetti anche per ricevere gli amici adulti.

Ingredienti –

500 gr di petto di pollo biologico allevato ruspante

1 uovo

due o tre cucchiai di paprica dolce

due cucchiaini di sale

180 gr di corn flakes

olio extravergine di oliva

pepe se piace (facoltativo se decidete di friggere un litro di olio di semi)

Procedimento – Nettate bene il petto di pollo, fatelo a cubotti e passatelo al passacarne o al mixer fino a dargli la consistenza di un macinato fine di carne. A quel punto aggiungete la paprika (se la volete più profumata scaldatela per una trentina di secondi in padella), aggiustate di sale e se vi va di pepe (ma state attenti: se ci sono i bambini potete vitare). Frantumate i corn flakes fino a dar loro la consistenza di un pangrattato assai grossolano. Sbattete l’uovo in un piatto fondo. Con il macinato di pollo formate delle palline e poi schiacciatele nel palmo della mano in modo che abbiano la forma grosso modo di un mini hamburger. Passatele nell’uovo poi ben bene nel corn flakes. Ora cuocetele per circa 20 minuti a 180 gradi nella friggitrice ad aria avendo cura dopo 10 minuti di girare i nuggets. In forno ventilato potete cuocerli sistemandoli sulla placca rivestita di carta forno più o meno per lo stesso tempo. Se li friggete scaldate bene l’olio di frittura in padella e poi friggeteli per circa 4 minuti per lato. Attenzione che il rivestimento di corn flakes non scurisca troppo: tenderebbe all’amaro. Un trucchetto in caso di frittura è di passarli per una mezz’oretta in congelatore. Scolateli bene. Qualsiasi metodo abbiate scelto, abbiate comunque cura a fine cottura di aggiustare di sale.

Come far divertire i bambini – E’ ovvio: date loro il compito di dare forma ai nuggets!

Abbinamento – Abbiamo scelto un Cartizze, va bene qualsiasi spumante purché non troppo secco.