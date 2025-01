L'arte incontra l'impresa: la collaborazione tra Pastificio Rana e Palazzo Maffei Casa Museo

Per il terzo anno consecutivo, si rinnova l’innovativa collaborazione tra Gian Luca Rana, CEO del Pastificio Rana, e Vanessa Carlon, Direttrice di Palazzo Maffei Casa Museo. Un progetto nato con l’obiettivo di promuovere la cultura e renderla più accessibile alle giovani generazioni, attraverso un approccio didattico esperienziale capace di stimolare gli studenti. Questa sinergia virtuosa tra impresa e arte, fondata su un forte impegno sociale, ha registrato una crescita costante dell’interesse a livello nazionale e internazionale, con un incremento del 40% delle richieste rispetto all’avvio dell’iniziativa. Sempre più scuole, non solo italiane ma anche francesi, tedesche e statunitensi, hanno aderito con entusiasmo.

“Sono particolarmente felice di rinnovare per il terzo anno la collaborazione con la straordinaria Casa Museo – dichiara Gian Luca Rana –. La nostra è un’alleanza preziosa in cui l’impresa si mette a servizio della società per far scoprire ai giovani il potere dell’arte, che nutre, ispira e rigenera. Come imprenditore sento da sempre la responsabilità di favorire la diffusione d’arte e cultura, che sono il linguaggio dell’anima e della creatività, capace di infondere nella nostra visione del mondo più bellezza, più sensibilità, più condivisione, più confronto, più inclusività. L’arte ha un potere maieutico straordinario, vitale e trasformativo: ad ogni età, ma soprattutto durante gli anni della formazione, il linguaggio artistico ci fa scoprire qualcosa di nuovo di noi, proprio come una levatrice, portando alla luce talenti sconosciuti perfino a noi stessi. Vedere un numero così elevato di studenti aderire e sentirne il forte interesse è la conferma della mia speranza di rendere l’arte sempre più accessibile a tantissimi altri giovani.”

Grazie al sostegno del Pastificio Rana, nel 2025 altri 8.000 studenti provenienti da scuole di ogni ordine e grado potranno visitare gratuitamente Palazzo Maffei Casa Museo, situato nel cuore di Verona. L’esperienza sarà arricchita dalla presenza di guide specializzate e da attività didattiche personalizzate, calibrate in base all’età e agli interessi dei partecipanti. Ciò che rende questa iniziativa unica nel panorama italiano è non solo la gratuità dell’accesso e del supporto educativo, ma anche la continuità del progetto lungo tutto l’anno scolastico, abbracciando l’intero percorso formativo, dalla scuola dell’infanzia fino agli istituti secondari superiori, includendo anche studenti maggiorenni.

Il progetto - nato dalla collaborazione tra Palazzo Maffei Casa Museo e Pastificio Rana - è un esempio straordinario di sensibilità e attenzione al sociale da parte del mondo imprenditoriale. Inoltre, il riscontro entusiasta degli studenti conferma quanto i giovani siano affascinati dall’arte, soprattutto quando questa viene presentata attraverso linguaggi a loro affini, grazie al coinvolgimento di giovani storici dell’arte.

“Sono convinta che il museo possa essere una risorsa educativa per la scuola supportando tematiche diverse, per questo sviluppiamo percorsi sempre più legati anche ai programmi scolastici. L’arte offre ai giovani nuovi sguardi e visioni, educa alla bellezza, permette di cogliere sentimenti, drammi ed emozioni che gli artisti ci hanno consegnato aiuta a sviluppare un pensiero critico. Inoltre, fondamentale è per noi il tema dell’inclusività e infatti il progetto è aperto anche alle scuole di italiano per stranieri, di qualunque età”, afferma Vanessa Carlon, direttrice della Casa Museo veronese.

Con questa edizione, il numero totale degli studenti coinvolti nel progetto raggiungerà quota 20.000, offrendo loro l’opportunità di esplorare la straordinaria collezione d’arte raccolta da Luigi Carlon in oltre sessant’anni di passione.

Palazzo Maffei Casa Museo ospita 650 opere che attraversano 4.000 anni di storia, in un affascinante dialogo tra antico e contemporaneo, sempre in continua evoluzione. Accanto ai grandi maestri dell’arte antica e moderna – come Mantegna, Veronese, Canova e Boldini – spiccano capolavori del Novecento firmati da Picasso, Magritte, Kandinsky, Duchamp, Modigliani, de Chirico, Fontana, Burri e molti altri. La collezione si arricchisce costantemente: tra le acquisizioni più recenti, la celebre Grande Onda di Hokusai e persino un’opera realizzata con l’intelligenza artificiale, capace di mutare in base all’interazione con il pubblico.

Questa rinnovata collaborazione tra impresa e istituzioni culturali dimostra quanto sia fondamentale il legame tra il mondo economico e quello artistico nel creare valore condiviso. Il progetto si conferma un modello virtuoso di sostegno alla scuola, promuovendo l’accessibilità alla cultura e diffondendo valori come la creatività, la condivisione e la passione per il bello.