Chiara Ferragni contro Fabrizio Corona: la diffida, il risarcimento e la scrittura privata del 2023

La saga mediatica tra Chiara Ferragni, Fedez e Fabrizio Corona continua. Ora Chiara Ferragni starebbe passando al contrattacco nei confronti di Fabrizio Corona.

Sul suo profilo Instagram, l'ex paparazzo ha rivelato di aver ricevuto una diffida da Chiara Ferragni, tramite l'avvocato Giuseppe Iannacone. «Stamattina mi ha chiamato il mio avvocato, il grande avvocato Chiesa, per dirmi che è arrivata la diffida», ha dichiarato Corona durante la presentazione del suo libro alla libreria Mondadori di Milano. Secondo quanto emerso, l'influencer avrebbe richiesto oltre un milione di euro per undici presunte violazioni di una "scrittura privata" stipulata il 15 settembre 2023. Corona ha associato la diffida al tentativo di bloccare un nuovo episodio del suo format Falsissimo, dove intende rivelare dettagli su presunti tradimenti nel matrimonio tra Ferragni e Fedez.

Durante il talk alla libreria Mondadori, Corona ha ribadito davanti al pubblico di non accettare transazioni economiche: «Soldi non ne vogliamo e non ci facciamo imporre censure».

La diffida

Successivamente, lo stesso Corona ha pubblicato su Instagram la "Diffida e richiesta di pagamento della penale".

Il documento menziona un accordo del 15 settembre 2023, in cui Corona si impegnava a "non fare commenti, valutazioni o affermazioni di carattere offensivo, denigratorio o dileggiante" su Ferragni per dieci anni, oltre a non divulgare dettagli sulla loro vita privata. Tuttavia, secondo il documento, Corona avrebbe violato tali obblighi più volte, portando alla richiesta di un risarcimento di 1,1 milioni di euro entro sette giorni e alla rimozione dei contenuti relativi all'imprenditrice digitale.

La diffida di Ferragni riguarda in dettaglio un episodio di "Falsissimo" pubblicato il 27 gennaio scorso, oltre a contenuti in diverse puntate del 2024 del podcast "Gurulandia" e post su Instagram tra il 29 e il 30 gennaio. Inoltre, la diffida accusa Corona di aver trattato tematiche strettamente private e sensibili di Ferragni, incluse affermazioni gravissime riguardanti relazioni extraconiugali e comportamenti contrari ai valori familiari. Viene richiesta la rimozione immediata dei contenuti già pubblicati e l’interruzione di ulteriori condotte ritenute diffamatorie.

La diffida avverte che, in caso di inadempimento, Ferragni si riterrà libera di agire giudizialmente per tutelare i propri diritti. Nonostante le contestazioni, Corona ha confermato l’intenzione di proseguire con le sue rivelazioni, fissando il prossimo episodio del suo format "Falsissimo" per il 10 febbraio, alla vigilia del Festival di Sanremo, in cui Fedez è in gara. In quell’occasione, secondo quanto annunciato, verranno svelati ulteriori dettagli sulla vita privata di Ferragni e Fedez, oltre a presunti intrecci relazionali legati al loro matrimonio. Finora, si è parlato di un presunto tradimento di Chiara Ferragni con Achille Lauro e di Fedez con la modella Angelica Montini. Il gossip si fa sempre più intenso e sembra destinato a sfociare in una vera e propria battaglia legale.