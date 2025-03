Oscar 2025, ecco chi saranno i vincitori

La cerimonia degli Oscar 2025 si avvicina e l'attesa per scoprire chi si aggiudicherà le ambite statuette è sempre più alta. Mentre l'industria cinematografica si prepara per la notte più prestigiosa dell'anno, i pronostici su chi conquisterà il premio per il miglior film, miglior attore e attrice, e altre categorie, si fanno sempre più intensi.

Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di analizzare le quote dei principali bookmakers e il verdetto sembra chiaro. Ecco quindi chi saranno i vincitori della prestigiosa statuetta d'oro quest'anno.

Miglior Film

La corsa al miglior film di quest’anno sembra avere un chiaro favorito: Anora, il film diretto da Sean Baker. La pellicola, un’opera sentimentale che ha già suscitato grande interesse, si trova in testa nelle previsioni di tutti i bookmaker, con un ampio vantaggio sugli altri concorrenti. Dietro di lei, il dramma The Brutalist di Brady Corbet ha guadagnato molta attenzione e si presenta come una seria minaccia alla vittoria. Un altro film molto apprezzato è Conclave, diretto da Edward Berger, che segue a ruota, con un buon margine rispetto agli altri.

Pellicole come A Complete Unknown e Emilia Pérez sono considerate outsider, ma non si escludono sorprese dell’ultima ora. I film Wicked e Dune: Parte 2, sebbene possano contare su una forte base di fan, sembrano essere lontani dai top contendenti.

Miglior Regia

Per quanto riguarda il miglior regista, la sfida sembra concentrarsi tra Sean Baker e Brady Corbet. Baker, con Anora, ha ottenuto un ampio consenso tra i critici e gli esperti, ed è il grande favorito in questa categoria. D’altro canto, Corbet, con The Brutalist, ha mostrato la sua abilità nel dirigere un film di grande impatto emotivo e visivo, e si posiziona come il rivale più serio. Altri registi, come Jacques Audiard con Emilia Pérez e Coralie Fargeat con The Substance, sono considerati possibili sorprese, ma per ora sembrano più distanti.

Miglior Attore Protagonista

La statuetta per il miglior attore protagonista è quasi una corsa a due tra Adrien Brody, protagonista di The Brutalist, e Timothée Chalamet in A Complete Unknown. Brody ha ricevuto ottime recensioni per la sua performance intensa e convincente, mentre Chalamet, giovane talento di Hollywood, continua a ricevere elogi per la sua interpretazione in un ruolo difficile. Ralph Fiennes, con Conclave, è l'unico vero outsider che potrebbe dare del filo da torcere ai favoriti, ma per ora appare distante dalla vetta.

(Ansa)

Miglior Attrice Protagonista

Nella categoria per la miglior attrice protagonista, Demi Moore, con The Substance, è considerata la grande favorita. La sua performance drammatica ha colpito favorevolmente la critica. Mikey Madison, protagonista di Anora, è la principale concorrente di Moore e ha ricevuto un ampio consenso grazie alla sua interpretazione delicata ma potente. Altre attrici come Fernanda Torres in I’m Still Here sembrano più lontane dalla vittoria, ma potrebbero comunque guadagnarsi una nomination.

(Ansa)

Miglior Attore Non Protagonista

Nel miglior attore non protagonista, Kieran Culkin, con A Real Pain, è il grande favorito per la vittoria, grazie a una performance che ha colpito nel segno. Seguono attori come Edward Norton, con A Complete Unknown, e Yuri Borisov, che con Anora ha riscosso un buon successo tra il pubblico. Tuttavia, Culkin sembra essere il candidato più solido in questa categoria.

(Ansa)

Miglior Attrice Non Protagonista

Infine, per quanto riguarda la miglior attrice non protagonista, Zoe Saldana, con Emilia Pérez, è la grande favorita. La sua interpretazione ha ricevuto ampi consensi, e sembra destinata a conquistare il premio.

(Ansa)

Ariana Grande, con Wicked, è un’altra candidata molto forte, seguita da attrici come Isabella Rossellini e Felicity Jones, che potrebbero però riservare qualche sorpresa.