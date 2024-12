"Big & Bang": il capodanno esplosivo di RTL 102.5 e Radio Zeta in diretta da Verona

La prima radiovisione d’Italia accoglie il 2025 in grande stile, in diretta da Verona, con gli artisti di X Factor e lo show musicale “’70 ’80 ’90 All’Ora” di Massimo Alberti.

RTL 102.5 e Radio Zeta si preparano a dare il benvenuto al nuovo anno con l’evento speciale “BIG & BANG”, una festa straordinaria che inizierà il 31 dicembre alle ore 21:00, dagli studi di Milano e Roma.

Dalle 21:00 alle 23:00, in studio, saranno presenti Davide Guerra, Giulia Lara Abbiati e Niccolò Giustini, per raccontare l’attesa delle ultime ore del 2024. Successivamente, dalle 23:00, l’evento si sposterà a Verona, nella suggestiva cornice di Piazza Bra. Qui, Diego Zappone, Francesca Cheyenne, Jessica Brugali e Simone Palmieri guideranno il pubblico in un coinvolgente countdown, collegandosi con ogni angolo d’Italia per condividere l’arrivo del nuovo anno.

Il palco di Verona vedrà protagonisti gli artisti di X Factor: la vincitrice Mimì con Les Votives, Lorenzo Salvetti, I Patagarri e The Foolz, pronti a regalare emozioni con le loro performance. Dopo il brindisi di mezzanotte, la festa continuerà con l’energia travolgente di “’70 ’80 ’90 All’Ora”, accompagnata dal dj set di Massimo Alberti, icona della prima radiovisione d’Italia.

Sarà possibile seguire “BIG & BANG” a partire dalle 21:00, in diretta radiovisione su: