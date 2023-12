Capodanno: le idee per la notte più lunga

La notte di San Silvestro, quella del 31 dicembre, è l'evento che segna la fine dell'anno vecchio e anticipa il Capodanno. Viene celebrata in diversi modi ma se il Natale si è soliti passarlo in famiglia, l’ultimo dell’anno si ha in qualche modo carta bianca per costruire al meglio quel momento magico in cui dall’ultimo tramonto del 2023 si passerà alla prima alba del nuovo anno. Abbiamo pensato di suggerirvi delle mete gastronomiche, ma non solo, dove poter vivere momenti indimenticabili, in città d’arte, al mare, sui laghi. Filo conduttore il buon cibo, l’amore per il bello, la pace dei sensi che si raggiunge in tanti modi, anche assistendo ad uno spettacolo pirotecnico o perché no burlesque. Non mancano suite spa con maggiordomo incluso, pratiche mutuate dai nativi americani, la possibilità di rivivere le scene di Goldfinger. Provate, osate. È il modo migliore per accogliere il 2024.

Cenone e brunch alla Tenuta de l’Annunziata Siamo a Uggiate Trevano, a 20’ da Como, nel Natural Relais di proprietà della famiglia Guffanti-Pezzoli, nato dal recupero di un’antica proprietà a lungo abbandonata. Il Ristorante Quercus permette di festeggiare il Capodanno, con una cena speciale accompagnata da musica dal vivo. In tavola solo per dare delle piccole anticipazioni Millefoglie di pasta fresca al ragù di manzo e tartufo bianco, Risotto allo zafferano in pistilli e oro di Quercus, Guancetta di manzo con spuma di patate e tartufo bianco e gli immancabili Lenticchie e cotechino. Oltre alla cena è possibile prenotare anche un ingresso alla Fattoria del Benessere e il pernottamento in una delle camere del Natural Relais. La mattina del primo gennaio, inoltre, verrà servito un brunch speciale. Da provare il suggestivo Ohm Massage, antica pratica mutuata dai nativi americani, che utilizza le vibrazioni di un diapason per aiutare corpo e mente a rilassarsi completamente. www.tenutadelannunziata.it