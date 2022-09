Cannes, il Blue Carpet della nautica

Torna puntuale, come ogni anno dal 1977, l’appuntamento con il Cannes Yachting Festival, l’evento apripista della serie di saloni nautici dedicati alle novità (circa 140 quelle in anteprima mondiale), presentate da cantieri, produttori e distributori. L’edizione 2022 si svolge da martedì 6 a domenica 11 settembre al Vieux Port (unità a motore e relative attrezzature, Luxury Gallery) e al Port Canto (vela, zona Yacht Brokerage & Charter, spazio Toys), collegati gratuitamente da un servizio navetta, con orario 10-19, chiusura posticipata alle 22 nella giornata di venerdì 9 e anticipata alle 18 in quella di domenica 11. Biglietti a partire da 19 euro (l’ingresso è gratuito per i bambini under 10) acquistabili esclusivamente online sul sito del Cannes Yachting Festival.

In mostra la migliore produzione francese e internazionale (con l’Italia presente come sempre in grande spolvero): 650 imbarcazioni tra proposte a vela (monoscafi e multiscafi) e a motore sino a trenta metri di lunghezza, una selezione di yacht di seconda mano sino a 50 metri di lunghezza, accessori e servizi, water toys, soluzioni eco-efficienti sviluppate per ridurre l’impatto ambientale (i rispettivi espositori saranno riconoscibili dal logo identificativo “Green Route”) e start-up “intelligenti” che offrono tecnologie dirompenti o servizi ad alto valore aggiunto. Queste ultime saranno presentate nel cuore dello spazio vela, al Port Canto, all’interno dell’Innovation Village, lo spazio creato per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Mer Angels e BNP Paribas Banque Privée.

Per l’edizione 2022, lo Yachting Festival ha invitato partner prestigiosi: la casa automobilistica Bentley, che offrirà un’esperienza di guida unica ai visitatori vip del salone, e il marchio di arredamento di alta gamma Roche-Bobois, che allestirà e arrederà il Club Vip del Vieux Port. TheFloatingPenthouse, scenografico attico galleggiante, accoglierà invece i visitatori Vip al Port Canto mentre Louis RoedererChampagne presenterà la sua cuvée «Collection» in tutti gli spazi Vip del salone. Fedeli da anni, i partner Marinepool, Pantaenius, Wajer Yachts, Pixelight, Suzuki e Yamaha, che alla Croisette porteranno, come da tradizione, tutta la loro esperienza di avanguardia.

info: gentedimareonline.it