Rafforzate il rapporto di coppia con Love Island

La quarantena forzata - strategia utilizzata da un numero sempre più alto di paesi per contrastare la diffusione del Covid-19 - sembra corrispondere a un insolito aumento di divorzi. A lanciare la notizia è stato il Global Times che ha segnalato come in Cina, la permanenza forzata delle famiglie sotto lo stesso tetto abbia portato all'intasamento degli sportelli pubblici con richieste di separazione o divorzio. Un funzionario del distretto di Beilin avrebbe commentato il fenomeno dichiarando: «A causa dell'epidemia, molte coppie sono state costrette a restare a casa insieme per oltre un mese, il che ha fatto riemergere gli attriti latenti».

I divorzi sembrano essere fortemente aumentati negli ultimi anni e una ricerca della compagnia Euromonitor International ha previsto un ulteriore crescita del 78,5% entro il 2030. L'ultimo rapporto dell'Istat, mostra come in Italia, i divorzi si siano quadruplicati negli ultimi 30 anni. È proprio partendo da questi dati che nasce Briicks, un'azienda che si occupa della crescita di coppia. «Il progetto è nato un po' come un esperimento» racconta Marco Mattio, co-founder di Briicks insieme Maria Cesaro. Mossi dal desiderio di «lasciare il segno e creare qualcosa di valore per aiutare nel concreto la vita delle persone», i due designer hanno aperto un sito per aiutare chiunque lo voglia a costruire una relazione di coppia solida. «Il nostro è sempre stato un approccio leggero: provo a vedere se funziona, se c'è mercato e se qualcuno interessato a quello che proponiamo» ci ha spiegato Marco. «Così Briicks poco per volta si è consolidato. A ottobre dopo due anni siamo arrivati al pareggio di bilancio. Al momento abbiamo sei prodotti per la crescita di coppia, l'ultimo arrivato è il Manuale definitivo per la felicità di coppia che la casa editrice Effatà ci ha chiesto di scrivere la scorsa estate».

Andando sul sito www.briicks.com si può trovare un test gratuito - «Cup of love» - composto da 12 domande a cui rispondere d'istinto per iniziare a comprendere il vostro modo di costruire e vivere la relazione di coppia (anche i single possono fare il quiz per conoscersi meglio). Non solo, andando nella sezione prodotti è possibile acquistare «Love Island»: un poster da grattare che contiene tante idee per conoscersi meglio. Nell'isola dell'amore sono contenute 38 attività differenti da esplorare con il vostro partner. Sulla patina grattabile sono indicate la durata ed eventuali modalità dell'attività, mentre eventuali spiegazioni aggiuntive vengono invece fornite in un'apposita pagina web indicando il numero dell'attività trovata sotto la patina argentata. Insieme potete muovervi con serenità tra il «bosco delle paure nascoste» e i «laghi della conoscenza reciproca», senza dimenticare «l'arcipelago della creatività» e la «baia dei momenti speciali». Un passatempo decisamente divertente, in queste giornate dove c'è ben poco da fare.

C'è un solo problema: non tutte le attività possono essere svolte in casa. Marco e Mara hanno però trovato una soluzione, creando un nuovo gioco «Evergreen love» dedicato alle coppie che devono condividere le quattro mura domestiche e quelle divise e impossibilitate a incontrarsi. Andate allora alla scoperta della vostra relazione e rafforzate il vostro rapporto, in maniera simpatica e originale.