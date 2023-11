Il Black Friday ormai è proprio su qualsiasi cosa

Basta fare un rapido giro su un qualsiasi motore di ricerca per scoprire che le assicurazioni non sono immuni al fascino dello sconto.



Quixa, per esempio, offre ben 50 euro in meno a chi sottoscrive una polizza usando l'offerta linkata nella pagina speciale del loro sito sul Black Friday.

ViteSicurelancia in occasione del Black Friday offerte speciali per proteggere sé stessi e i propri cari con polizze a tariffe scontate: sarà possibile acquistare sul sito della società la polizza caso morte con uno sconto del 10% per i primi tre anni: bonus che verrà erogato sotto forma di cashback al termine di ogni anno. Risparmio garantito anche per chi deciderà di sottoscrivere una polizza infortuni, che riceverà invece uno sconto immediato del 15% direttamente al momento dell’acquisto.