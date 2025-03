Biancaneve: la magia della fiaba Disney rivive nel nuovo film con Rachel Zegler e Gal Gadot

Disney Italia reinventa un classico intramontabile con la nuova rivisitazione live-action di Biancaneve, un film che sapientemente collega l’eredità dell’animazione del 1937 con una narrazione moderna e visivamente straordinaria. La pellicola, diretta da Marc Webb e scritta da Erin Cressida Wilson, si propone di onorare il film d'animazione originale, fondendo la tradizione con l’innovazione. Con la presenza magnetica di Rachel Zegler nel ruolo di Biancaneve e di Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva, la storia prende vita in una veste completamente nuova, capace di emozionare sia i nostalgici del passato che le nuove generazioni.

Un elemento distintivo di questo progetto è la particolare attenzione riservata alla versione italiana, che ha visto la collaborazione di talentuose voci: Arianna Vignoli presta la voce per i dialoghi di Biancaneve, mentre Eleonora Segaluscio incanta con le interpretazioni canore. La Regina Cattiva, interpretata da Gal Gadot, trova in Chiara Gioncardi la sua voce per i dialoghi, mentre Serena Rossi, con la sua voce intensa, interpreta le canzoni. Il cast italiano si arricchisce di altri interpreti come Alessandro Campaiola (Jonathan), Gabriele Patriarca (Cucciolo), Andrea Lavagnino e Daniele Grammaldo (Mammolo per dialoghi e canzoni), Alberto Bognanni e Giovanni Guarino (Brontolo per dialoghi e canzoni), e altri talenti come Dario Oppido, Alex Polidori, Enrico Di Troia, Marco Manca, Francesco De Francesco, Edoardo Stoppacciaro e Antonino Saccone.

Il successo di questo film è il risultato di una collaborazione impeccabile tra diversi talenti. Il regista Marc Webb ha dichiarato con entusiasmo: “Sono davvero entusiasta che il pubblico e i fan di tutto il mondo possano vedere questo speciale contenuto video e ritrovare il magico mondo di Biancaneve. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di onorare il film d'animazione originale e siamo estremamente grati a tutto il team composto da straordinari artisti delle varie divisioni creative, per aver portato in vita questi personaggi magici e affascinanti.” L’innovativa regia di Webb, unita alla produzione esecutiva di Callum McDougall e alla guida di Marc Platt e Jared LeBoff, assicura una pellicola di grande impatto visivo ed emotivo. La colonna sonora, firmata da Jeff Morrow e arricchita dalle nuove canzoni originali di Benj Pasek e Justin Paul, si sposa perfettamente con la direzione musicale affidata a Virginia Brancucci e Marco Manca, mentre i testi in italiano sono opera di Lorena Brancucci e PERTITAS.

Non solo il film offre un’esperienza cinematografica unica: è disponibile anche un contenuto video esclusivo che collega il passato e il presente, permettendo agli spettatori di immergersi nella storia in un modo inedito. Inoltre, il Biancaneve | Legacy Featurette è arricchito dal brano “Aspetto un desiderio”, interpretato in italiano da Eleonora Segaluscio e già disponibile su tutte le piattaforme di musica digitale.

La magia di Biancaneve arriverà nelle sale italiane a partire dal 20 marzo 2025, offrendo un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle grandi storie Disney e per coloro che desiderano riscoprire una delle fiabe più amate di sempre, rivisitata in chiave moderna e avvincente. Con questa nuova interpretazione, Disney dimostra ancora una volta come la tradizione possa essere rinnovata senza perdere la sua anima, regalandoci un’esperienza cinematografica che unisce passato e presente in un abbraccio magico e coinvolgente.