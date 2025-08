Greta Ferro è il volto della campagna Armani Mare estate 2025

Greta Ferro è il volto della campagna Armani Mare per l’estate 2025. Il make-up, curato da Armani Beauty, interpreta l’essenza luminosa e sofisticata della stagione calda. La base è affidata alla linea Luminous Silk, che dona all’incarnato una radiosità naturale e impercettibile. Lo sguardo si intensifica grazie all’iconico Eye Tint, completato dal nuovo mascara Vertigo Lift, per un effetto allungato e definito. Le labbra, infine, appaiono piene e lucenti grazie al gloss Prisma Glass Icy Plumper, formulato per riflettere la luce con una brillantezza tridimensionale.

I prodotti per ricreare il look di Greta Ferro

Luminous Silk Foundation

L’iconico fondotinta fluido che uniforma e illumina l’incarnato con una coprenza leggera e modulabile. Idrata e perfeziona la pelle con una formula skincare all’89%, adatta a ogni tipo di pelle.

Luminous Silk Cheek Tint Shine (shade 50S)

Novità estate 2025: blush liquido effetto acquarello dal finish perlescente, per guance radiosamente scolpite e luminose.

Luminous Silk Acqua Highlighter (shade 3)

Illuminante liquido con micro-perle e attivi skincare. Leggero sulla pelle, dona un glow tridimensionale naturale.

Luminous Silk Sunlit Creamy Bronzing Powder (shade 100)

Bronzer cremoso e setoso, ispirato alla luce mediterranea. Dona calore all’incarnato con una texture fondente e luminosità radiosa.

Eye Tint (shade 12)

Ombretto liquido a lunga tenuta dalla texture leggera e impalpabile. Può essere usato anche come eyeliner per uno sguardo definito ma naturale.

Vertigo Lift Mascara

Nuovo mascara effetto liftante: allunga, scolpisce e separa le ciglia con una formula leggera e uno scovolino ad alta precisione.

Prisma Glass Icy Plumper (shade 31)

Novità estate 2025: gloss volumizzante con acido ialuronico, squalano e peptidi. Rende le labbra lucide, fresche e piene, con una brillantezza glaciale effetto specchio.