Barnes apre una filiale a Milano. In programma anche le inaugurazioni a Venezia, Ostuni e Cortina d’Ampezzo

Milano è la città italiana più attrattiva per il mercato immobiliare di lusso. È quanto emerge dal Barnes City Index, secondo il quale il capoluogo lombardo si posiziona primo in Italia e al quinto posto nella classifica internazionale delle città più attrattive per gli acquirenti di fascia alta, dopo Madrid, Dubai, Miami e Monaco.

Il gruppo immobiliare francese, specializzato nel segmento high-end, è già presente in diverse località italiane, quali Roma, Porto Cervo, Olbia, Como e Lago Maggiore, e ha annunciato nuove aperture a Venezia, Ostuni e Cortina.

«Milano è oggi una delle città più dinamiche d’Europa, una capitale del design e della moda che attrae investitori internazionali», commenta Thibault de Saint Vincent, Presidente di Barnes. «Con l’apertura della sede in Corso Magenta intendiamo non solo rafforzare il nostro posizionamento a livello globale ma soprattutto avviare un nuovo percorso di crescita in Italia, con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di immobili di prestigio in questo paese e garantire un servizio di consulenza su misura e d’eccellenza». «Abbiamo scelto Milan», conclude, «proprio per le sue indubbie potenzialità, perché crediamo che sia una città destinata a crescere sensibilmente nei prossimi anni».

Secondo i dati di Barnes, il 2024 ha visto un aumento del valore medio al metro quadro nelle aree più esclusive di Milano. I prezzi nelle zone più richieste hanno superato i 20.000 euro al metro quadro, con punte di 23.000. La domanda è trainata da una clientela internazionale e si concentra su immobili con metrature comprese tra 120 e 250 metri quadri.

Le zone più ricercate restano Quadrilatero, Centro Storico, Brera, Magenta, Porta Nuova e Corso Como. Il 60 per cento degli acquirenti è costituito da famiglie e professionisti alla ricerca di residenze principali, mentre il 40 è rappresentato da investitori, interessati sia alla rivalutazione dell’immobile che a rendite da locazione.

«L’arrivo di Barnes a Milano è una naturale evoluzione della nostra crescita a livello globale», illustra Marco Garbuglia, socio amministratore di Barnes Milano. «La città è un hub strategico per il mercato immobiliare di lusso, con una domanda sempre più sofisticata e una clientela esigente, alla ricerca di immobili iconici, eleganti e con elevati standard di qualità. La nostra esperienza e la nostra rete internazionale ci permetteranno di offrire un servizio di consulenza all’altezza delle aspettative dei nostri clienti».

«L’apertura della sede milanese si inserisce in un piano di espansione più ampio, che ha visto il gruppo consolidare la propria presenza in alcune delle località più esclusive d’Italia». Così Luca Pietro Ungaro, socio amministratore di Barnes Italia, che spiega: «Il nostro obiettivo è offrire un servizio capillare e altamente specializzato, che riusciamo a garantire lavorando con imprenditori esperti del mercato territoriale capaci di intercettare i trend delle singole città».

Secondo il Global Property Handbook 2025, il mercato del lusso in Italia mantiene un trend positivo. Oltre a Milano, restano fortemente richieste le residenze nelle principali città d’arte e nelle località turistiche esclusive. Tra gli asset più ricercati nel capoluogo lombardo, oltre agli attici e agli appartamenti di grande metratura nel centro storico, emergono soluzioni moderne con attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.