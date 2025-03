Il bambino di cristallo, film con Zachary Levi padre attento

Dai produttori di Wonder, il lungometraggio di successo del 2017 con protagonista un undicenne con grave malformazione cranio-facciale, un altro film su un bimbetto speciale. Dal 27 marzo al cinema distribuito da Notorious Pictures, Il bambino di cristallo è la storia di Austin LeRette, un ragazzino affetto da autismo e da una rara malattia delle ossa che lo rende fragile come un cristallo.

Tratto dal libro The unbreakable boy di Scott LeRette, padre di Austin, scritto insieme a Susy Flory, Il bambino di cristallo è un film biografico di formazione. Lo dirige Joe Gunn, già regista di un’altra storia vera di amore e malattia, Il miracolo di Sharon (2024) con Hilary Swank.

Zachary Levi, il supereroe Shazam del DC Extended Universe, interpreta proprio Scott LeRette, un papà protettivo e premuroso, in affanno. Jacob Laval, già visto nella mini serie tv Il complotto contro l'America, è Austin.

Immagine del film "Il bambino di cristallo" (Foto: Notorious Pictures)

Nonostante le difficoltà, ciò che distingue Austin LeRette è la sua straordinaria capacità di affrontare ogni sfida con un’energia positiva e una gioia di vivere contagiosa. Ama le cose semplici della vita: la pizza, i film, il ballo e le ragazze, affrontando ogni giorno con entusiasmo e passione. La sua infanzia non è stata facile. Rinchiuso in un reparto psichiatrico e costretto a convivere con le sue fragilità fisiche, Austin ha imparato a vedere oltre le sue limitazioni. Per lui, una frattura alla schiena diventa solo un piccolo contrattempo, mentre la ricerca del frullato alla fragola perfetto può trasformare una giornata ordinaria in qualcosa di straordinario.

Il film Il bambino di cristallo intreccia le vicende di Austin e della sua famiglia, mostrando come il giovane, con la sua visione unica della vita, insegni a chiunque lo incontri a credere nei miracoli e a trovare speranza nel caos. Il viaggio di Austin diventa quindi un invito a guardare oltre le apparenze, scoprendo la bellezza nelle difficoltà e celebrando la vita come un dono prezioso.

Ecco qui in anteprima una clip in esclusiva tratta da Il bambino di cristallo: