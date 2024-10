Artigiano in Fiera 2024, il giro del mondo in nove giorni

Jules Verne, nel 1872, scrisse il celebre romanzo Il giro del mondo in 80 giorni. L'Artigiano in Fiera, invece, trasforma questo sogno in realtà e in soli 9 giorni. L’evento torna nella nuova edizione dal 30 novembre all’8 dicembre 2024 presso Fieramilano Rho, un appuntamento imperdibile per celebrare l’artigianato e le micro e piccole imprese provenienti da tutto il mondo. Si tratta della più grande manifestazione al mondo dedicata a questo settore, una "piazza" internazionale e innovativa che mette in luce la bellezza e il valore delle arti e dei mestieri. Qui si potrà fare shopping consapevole, all’insegna di valori quali autenticità, originalità, qualità, alimentazione sana e sostenibilità ambientale.

Il tema dell’edizione 2024 è "Essere artigiano è una scelta di vita", un motto che sottolinea l'importanza del lavoro artigianale come un percorso creativo e consapevole, capace di contribuire allo sviluppo e alla crescita dei territori. Gli artigiani che partecipano a questa fiera sono veri innovatori, artisti e creatori, capaci di trasformare materie prime in oggetti belli, utili e di qualità.

L’evento si terrà in 8 padiglioni, con la partecipazione di circa 2.800 artigiani provenienti da 90 Paesi. Saranno presenti 27 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto, con proposte che spaziano dall’Italia al resto del mondo.

Artigiano in Fiera sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:30, e l’ingresso sarà gratuito, previo scaricamento di un pass disponibile sul sito artigianoinfiera.it.

(Artigiano in Fiera)

Dati sulle imprese artigiane in Italia

L’economia italiana si distingue per la forte presenza di micro e piccole imprese con meno di 49 dipendenti (MPI), una realtà più sviluppata rispetto alla media europea. In Italia, ci sono 4.557.000 di queste imprese, che impiegano 11,2 milioni di persone, pari al 61,5% del totale nazionale, ben 13,1 punti percentuali in più rispetto alla media UE del 48,4%.

Le imprese artigiane, nello specifico, rappresentano il 21,3% del totale italiano, con 1.261.807 attività e 2,6 milioni di lavoratori.

Un focus sull’imprenditoria femminile mostra che le donne rappresentano il 17,3% dell’artigianato italiano, con 219.098 imprese. L’imprenditoria giovanile (under 35) invece costituisce il 9,7%, con 122.402 aziende artigiane.