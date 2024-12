Un anno di Google, cosa hanno cercato gli italiani nel 2024 (pubblicare 10 dicembre, ore 9)

Angelina Mango e la Tuta Gold, Sandra Milo e la ginnastica artistica, ma anche Inside Out 2 e Baby Reindeer, la ricetta per i crumbl cookies e come vestirsi nelle grotte di Frasassi. Sembrano termini elencati a caso, sono invece le parole che hanno caratterizzato le ricerche degli italiani su Google durante l’anno che sta per chiudersi. Con la postilla necessaria per fare chiarezza: ‘Un anno di ricerche’ evidenzia personaggi, addii, domande e curiosità che hanno fatto registrare il maggior incremento nelle richieste degli utenti durante il 2024 e non il maggior numero in senso assoluto. Ecco perché nello sfogliare il resoconto di Big G figurano diverse sorprese e nomi inaspettati in cima alla classifica.

Tra le personalità che hanno dominato gli interrogativi dei connazionali ci sono, a partire dal gradino più basso del podio, la tennista Jasmine Paoli (due finali nei tornei del Grande Slam e attuale quarto posto al mondo), e la principessa del Galles Kate Middleton, tornata a farsi vedere in pubblico dopo la fine della chemioterapia. Davanti a tutti Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo e mattatrice dell’estate con il brano La Noia. Tantissima musica nella top ten, con Ghali in quarta piazza, seguito da Geolier, poi Giovanni Allevi, Mahmood e Rose Villain. Un predominio interrotto solo da Imane Khelif (6° posto), la pugile al centro della cronaca per questione di cromosomi che alle Olimpiadi di Parigi ha spinto al ritiro l’azzurra Angela Carini, e Donald Trump che ha conquistato l’ottava piazza.

Per farsi un’idea dei temi che hanno contraddistinto l’annata ci sono i quesiti posti dalle persone sul motore di ricerca più utilizzato del globo. Si spazia dal ‘perché l’Iran attacca Israele’ allo svelamento del significato di All eyes on Rafah, slogan diffuso sui social media per richiedere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Sempre di lotte, ma per fortuna senza vittime, tratta la protesta degli agricoltori, che all’inizio dell’anno hanno bloccato il paese per l’iniqua distribuzione di valore della filiera e i loro scarsi ricavi rispetto all’incremento del costo dei prodotti nei negozi. Tra gli interrogativi ci sono anche motivi più leggeri, come il morso della medaglia olimpica, le pedalata su Luna Rossa e l’esonero di Daniele De Rossi deciso dalla Roma. Nella ricerca dei significati, invece, dopo Rafah ci sono la cumbia e la frascheria, ma anche termini più seri come intersessuale e infibulata. Tutto vacanziero è l’elenco del Cosa fare a…, con Durazzo in vetta, seguita da Gubbio, Ronda, Shanghai e Fiuggi.





L’iniziale riferimento alle grotte di Frasassi sorprende perché è lo scenario emergente più gettonato quanto all’abbigliamento con cui affrontare la visita; segno che negli Appennino marchigiano gli affari vanno bene. Non mancano altri contesti curiosi nella ricerca del vestiario ad hoc, come in caso di nozze d’oro, ma anche lo stile più adatto per un fisico a mela/a pera, oppure come vestirsi in Islanda ad agosto. L’importanza del mangiare per gli italiani è facilmente riscontrabile dal numero di ricerche che attira il tema, online e non solo, con una costante apertura verso l’estero; la dimostrazione sta nell’alternanza tra il primo posto dei crumbl cookies e chi segue, cioè lenticchie, spatzle e funghi sott’olio.

Passando agli spettacoli, la lista cantanti ripropone quanto raccontato tra i personaggi, con un trio di veterani (Fiorella Mannoia, Ricchi e Poveri, Gigliola Cinquetti) dietro la nuova ondata di giovani talenti. Spostando il raggio dagli interpreti alle canzoni, c’è La noia dopo Tuta Gold, poi Allucinazione collettiva (Fedez) e Sinceramente (Annalisa). Quanto al cinema, Fallout è la serie tv emergente dietro a Baby Reindeer, con Emily in Paris in terza posizione, davanti a The Perfect Couple e Mare Fuori 4. Tra i film è Inside Out 2 a guardare tutti dall’alto, con Saltburn e Beetlejuice a completare il podio e precedere Povere Creature e il mattatore del Premio Oscar, con sette statuette vinte, Oppenheimer.