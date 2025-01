A Complete Unknown. Arriva al cinema la storia dell'ascesa di Bob Dylan

James Mangold torna dietro la macchina da presa con A Complete Unknown, un film che esplora la straordinaria storia vera dell’ascesa di Bob Dylan, una delle figure più iconiche nella storia della musica. La pellicola arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 gennaio, portando gli spettatori indietro nel tempo, nella vibrante New York degli anni Sessanta.

La trama ci catapulta nel 1961, un periodo segnato da una scena musicale pulsante e da profondi cambiamenti culturali. Protagonista della storia è un giovane Bob Dylan, un diciannovenne del Minnesota che arriva a New York con la sua inseparabile chitarra e un talento straordinario. Determinato a lasciare il segno, Dylan stringe relazioni significative con le icone del Greenwich Village, una comunità che avrebbe definito il futuro della musica folk. La sua scalata al successo culmina in una performance innovativa e controversa, destinata a cambiare per sempre la storia della musica americana.

Timothée Chalamet, uno degli attori più acclamati della sua generazione, interpreta Bob Dylan, offrendo una performance intensa e coinvolgente. L’attore non solo veste i panni del giovane cantautore, ma presta anche la sua voce per le esibizioni musicali, contribuendo a rendere l’esperienza cinematografica ancora più autentica. La regia di James Mangold, già autore di pellicole come Quando l’amore brucia l’anima - Walk the Line e Le Mans ’66 - La grande sfida, promette di catturare con maestria l’essenza di un periodo storico irripetibile.

Oltre a Chalamet, il cast di A Complete Unknown vanta la partecipazione di grandi nomi del cinema. Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz e Scoot McNairy arricchiscono la pellicola con interpretazioni che promettono di lasciare il segno. Ognuno di loro contribuisce a dare vita a una storia carica di emozioni e profondità.

Il film si basa sul libro Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica, edito in Italia da Vallardi. Questa opera letteraria approfondisce gli eventi chiave che hanno segnato l’inizio della carriera di Dylan, fornendo al film una base narrativa solida e autentica.