Attori sotto i riflettori: Sang Heon Lee

Con "XO Kitty", la serie spin-off tratta da To All the Boys che ho amato prima dei film basati sulla trilogia Young Adult più venduta dell'autrice americana Jenny Han, Netflix ha realizzato una serie TV che supera i confini culturali, affascinando gli spettatori con la sua perfetta combinazione di Oriente e Occidente. Diventata un successo globale, affascinando il pubblico con storie avvincenti, personaggi intriganti e un'abbagliante combinazione di ideali di intrattenimento coreani e occidentali, "XO Kitty" si distingue tra le serie TV perché sfuma efficacemente le barriere tra finzione e realtà. Anche se non è uno di questi, lo show trae ispirazione dall'accattivante mondo dei drama coreani, rendendo omaggio alla loro narrazione intelligente, alle emozioni profonde e al ricco background culturale. "XO Kitty" combina proprio tutti questi elementi incasellandoli in una struttura narrativa e una produzione di qualità occidentale, creando un mix accattivante che si rivolge a un pubblico globale.

Uno dei punti forti di "XO Kitty" è l'impressionante schieramento di rinomate guest star dell'industria dell'intrattenimento coreano. Nel corso della serie, noti nomi dell'Hallyu Wave offrono al pubblico deliziose performance, aumentando l'interesse e il realismo della produzione. L'esuberante Ok Taecyeon, il cui ingresso nello show scendendo da un'auto di lusso è già stato inserito nella lista delle "walking scene più notevoli del 2023", la splendida Chaerin delle Cherry Bullet, che interpreta il ruolo di Lulu, una star emergente del K-Pop che piace a uno dei protagonisti, e Han Chae-young sono solo alcuni esempi. Han Chae-young, famosa per aver interpretato la sorella maggiore di Lee Minho in Boys Over Flowers, è un personaggio ricorrente nella trama anche se la vediamo solo una volta quando il figlio la videochiama. Queste guest star con le loro capacità e le appassionae fanbase internazionali, offrono a "XO Kitty" un qualcosa di più che va solo a migliorare la già avvincente narrazione.

Tuttavia, è un personaggio, Minho, all’apparenza secondario e interpretato dall'attore Sang Heon Lee, spicca tra il cast di personalità intriganti di "XO Kitty” grazie al suo fascino enigmatico, l'accento perfetto e la presenza accattivante sullo schermo. Sang Heon Lee è un attore poliedeico che nello show riesce a incarnare perfettamente la complessità caratteriale di Minho donandogli uno sguardo affascinante e un carisma senza sforzo, che lascia gli spettatori incantati e desiderosi di saperne di più. Minho, un personaggio complesso e stratificato, costituisce l'essenza stessa della serie, aggiungendo profondità e intrigo all'avvincente narrazione anche in momenti in cui la serie sembra perdersi leggermente tra le righe. Come figura centrale della trama, Minho sperimenta grandi lotte, sconvolgimenti emotivi e un'incrollabile determinazione nel corso del suo viaggio. Possiamo vedere la trasformazione di Minho da misterioso outsider a componente essenziale della trama dello show, che affascina gli spettatori con ogni sua mossa, grazie all'impeccabile interpretazione di Sang Heon Lee.



Abbiamo parlato in esclusiva in un'intervista via Zoom con Sang Heon Lee (e sì, l'accento è reale).





Vorrei iniziare parlando di Minho. Vorrei conoscere meglio questo personaggio, quindi... dal tuo punto di vista: chi è Minho?

Chi è Minho? Credo che la descrizione del personaggio sia quella di un ragazzo sicuro di sé che pensa di essere in cima al mondo e che è molto disinvolto anche con le ragazze, a scuola, con i suoi amici. Sua madre è un’attrice famosa e lui è ferocemente leale con i suoi amici... Sai, ha anche un forte accento britannico. Questa era anche la descrizione del personaggio quando ho letto il copione. Anche se, in realtà, il modo in cui lo descriverei io è che, a mio parere, quella descrizione è più che altro una maschera che indossa. Dentro di sé è una persona molto solitaria. Minho vuole mantenere quel tipo di gruppo in cui si trova. Quindi, se ha un laghetto tutto per sé, non vuole che venga sconvolto da un sasso o da qualcuno che vi getti dentro qualcosa. E credo che abbia anche un lato molto vulnerabile. Minho è come una di quelle persone con molti strati, come una cipolla, e devi sbucciarli per vedere cosa c'è veramente dentro di lui.

Hai fatto il provino grazie a tua sorella. Hai un forte legame con lei?



Assolutamente sì, io e Gia siamo molto legati. Ci sono stati periodi in cui non eravamo insieme per motivi come l'università. Poi sono partito per il servizio militare e lei non ha potuto essere presente per questi motivi. Ma nonostante questo, abbiamo i nostri ricordi d'infanzia, come guardare tanti film insieme, siamo sempre stati molto vicini e lo siamo ancora.

Ora condividi anche il tuo lavoro con Gia. Com'è stato lavorare con lei sul set?

Mentre lavoravo con Gia sul set, non mi sono sentito affatto in imbarazzo. Non mi sono mai sentito così perché, alla fine della giornata, sapevamo entrambi che eravamo lì per lavorare. Siamo stati molto professionali ed eravamo entusiasti di quello che sarebbe successo. Vederci recitare, diventare persone diverse sul set. Quindi credo che fossimo molto eccitati e che fossimo molto motivati l'uno verso l'altro. E ci siamo incoraggiati a vicenda. L'unico momento di imbarazzo che ho avuto con lei è stato durante la scena in cui baciavo Madison per la prima volta e Gia era lì. Fuori campo, ma era nella stanza. Quindi, ovviamente, come fratello, mi sono sentito in imbarazzo perché non avrei mai immaginato di baciare qualcuno davanti a mia sorella. Quindi, in questo caso, è stato molto goffo. Ma è stata l'unica cosa. E alla fine devo dire che è stato divertente.

Minho ha avuto un'evoluzione meravigliosa durante lo show; iniziamo con l'epica camminata su Hot dei SEVENTEEN. Com'è stato filmarla?

La scena dell'aeroporto. Oh mio Dio. Quella scena è stata apparentemente molto iconica, ma solo attraverso gli occhi del pubblico. E ne sono molto grato perché... Non mi è piaciuto molto il mio ingresso. Erano le 5 del mattino quando l'abbiamo girata. Ero molto stanco e potevo vedere la mia stanchezza attraverso lo schermo. Quindi ero preoccupato e pensavo: "Oh, no, questa è l'entrata. E se alla gente non piacesse?". Avrei potuto fare di meglio e avere un aspetto migliore, ma sai cosa? Va bene così. Mi piace che gli spettatori abbiano apprezzato quella scena in cui a mio avviso avevo un aspetto così spento. Ma le persone continuano a dire che è il momento più iconico e amano rivederlo. Quindi sono davvero grato e apprezzo il fatto che la amino.

E alla fine, l'"odioso Minho" si è rivelato il ragazzo più sensibile di tutti... Per Kitty, Minho ha volato in classe turistica per sedersi accanto a lei; Sei un'inguaribile romantico come lui?



Quando penso a Minho e ai nostri tratti simili, dico sempre: io amo cucinare. Lui ama cucinare. Penso che il modo in cui pianifica le cose romantiche per la sua relazione e i suoi appuntamenti sia come lo faccio io. E poi è fedele ai suoi amici. Anche questo sono io. Il senso romantico... Credo di averlo perché ho visto molti film durante la mia adolescenza, soprattutto commedie romantiche, quindi in questo senso ho sempre avuto questo modo di fare. Quindi sì, credo di poter dire di condividere il senso romantico con Minho.







(Netflix)





Hai girato delle scene con un nome importante dell’intrattenimento Sudcoreano: Ok Taecyeon dei 2 PM. Ci raccontati qualche retroscena?

Ho parlato con lui e l'ho visto in TV e nei film quando ero giovane. Quindi è stato strano vederlo sul set. È stato anche un momento simile a quello di un fan. È stato davvero strano e sorprendente vederlo sul set, vederlo di persona. E non mi aspettavo che il suo inglese fosse così perfetto. Ho pensato: "Oh wow, sei davvero fluente" ma non sapevo davvero il suo background, quindi... (ride)

Qual è stato il momento più divertente sul set?

Il momento più divertente sul set è stato quando tutto il cast era insieme; non ci sono stati molti giorni in cui tutto il cast era presente allo stesso tempo. Quindi quando succedeva, in genere ci divertivamo al di fuori della macchina da presa, ballando con i movimenti di Hillary Duff, Anthony ci insegnava queste mosse e le faceva in continuazione. Facevamo così e scherzavamo. E inoltre... (ride ricordando il momento) Ogni volta Min Young, che interpreta Dae, fa questa cosa prima che la telecamera inizia a girare, vocalizza come se fosse solo. Ed era così divertente che ho iniziato a farlo anch'io per puro divertimento. E in realtà mi è stato d'aiuto. Quei momenti erano piccole cose buffe con cui ci siamo divertiti.

"XO Kitty" è stata una svolta per te. Com'è la tua vita in questo momento?

Beh, non voglio mentire: non ho vissuto questa esperienza a casa (in Corea del Sud, ndr.) perché da quando è uscito "XO Kitty” sono sempre stato a Los Angeles. Quando è stato rilasciato, ho sentito la presenza dei fan perché ne ho incontrati molti mentre facevo la spesa o andavo a teatro. Anche a Disneyland siamo stati riconosciuti, soprattutto Anna. Credo che sia stato allora che ho pensato "Oh wow, sta diventando una cosa seria" e "Oh wow, la gente ha amato lo show". E questo perché sono riuscito a vederlo attraverso i loro occhi. Quando incontro i fan, i loro occhi brillano sempre e allora mi rendo conto che lo show è piaciuto davvero. E sono così commosso. Ecco perché non mi dispiace fare foto, onestamente. Tutti mi chiedono: "Ti dispiace?" e io rispondo: "Sì, amico, non preoccuparti, vieni, facciamo una foto, andiamo, facciamolo". Sono sicuramente grato per questo. Ma sono anche curioso di sapere che effetto avrà su di me in Corea. Forse perché, sai, è come Emily in Paris in Francia: ho sentito dire che, mentre lo show era acclamato a livello internazionale, i francesi non lo amavano molto. E in Corea c'è "XO Kitty", che va bene. Niente è perfetto e non si può accontentare tutti, quindi credo che sarò molto grato e sorpreso se le persone si rivolgeranno a me o mi diranno: "Amiamo il tuo show".

Hai guadagnato milioni di follower su Instagram in poco tempo (ora siamo a 3,1 milioni). Senti la pressione di avere così tante persone che ti guardano?

Ho raggiunto 1.000.000 il giorno del mio compleanno, il 21 maggio. Era il quarto giorno dall'uscita di "XO Kitty". E sì, è stato davvero travolgente. Se pubblicavo qualcosa sulla mia storia e stavo per modificarla e poi pubblicarla di nuovo, una volta pubblicata, mi rendevo conto che 10 secondi dopo, già 5000 persone l'avevano vista. Mi sono detto: "Cosa? L'ho postato solo 10 secondi fa. Come fanno le persone a vederlo così velocemente?". In questo senso mi sono sentito sopraffatto, il che è stato sconvolgente. Ma ora mi sono abituato e sono più in una fase in cui sono grato per le persone che mi seguono e che si interessano alla mia vita. In questo senso, cerco di non deluderli. Allo stesso tempo, mi diverto. Mi piace postare foto o storie e interagire con i fan il più possibile. Inoltre, presto potrei andare in diretta per mostrare il mio apprezzamento ai fan...

Sul tuo canale hai detto di essere un buongustaio. Qual è il tuo cibo preferito, quello di cui hai costantemente voglia?

Beh, amerò sempre il cibo coreano. Se mangio coreano non sbaglio mai. Non riesco nemmeno a scegliere un piatto tipico coreano. Amo il cibo in generale. Davvero. Amo il cibo.

Devi provare il cibo italiano.

Adoro il cibo italiano, ma devo assolutamente venire in Italia per provarlo tutto.

Sarai presto sul grande schermo con Gran Turismo. Puoi dirci qualcosa di più sul tuo ruolo?

Gran Turismo è un film di corse in cui i giocatori si trasformano in veri e propri piloti e gareggiano tra loro, e poi uno di loro va a questo torneo e gareggia contro dei piloti professionisti. Adoro questo genere di film. Ci sono attori straordinari come David Harbour e Orlando Bloom e Archie, il protagonista, è un ragazzo fenomenale. È un grande attore. Il mio è un ruolo molto piccolo. Non ho battute. Quindi sai cosa? Mi sono trovato in una posizione che mi ha permesso di apprezzare il set del film e di vivere tutto questo. È stato incredibile quello che ho visto. Inoltre, sono molto grato al team di casting perché il cast, ognuno di loro, era fantastico. In qualche modo, sono stato fortunato due volte. La prima volta con "XO Kitty", dove siamo andati d'accordo. La seconda volta sono stato fortunato con Grand Turismo. Siamo andati tutti in sintonia ed è stato molto divertente. A Budapest abbiamo avuto un momento in cui abbiamo cenato insieme. Siamo andati sui kart da corsa e abbiamo bevuto insieme; ci siamo sempre divertiti. Quindi è stato fantastico.

Qual è il tuo prossimo progetto?

Al momento non ho progetti imminenti. Sto vivendo la vita e ho più tempo per sperimentare, ricercare ed esplorare me stesso e gli altri e, ovviamente, sfrutterò queste esperienze di vita nella recitazione. Penso sempre che vivere la vita sia la fonte più importante per ogni attore. È come il miglior libro di testo che si possa chiedere. Quindi sì, sto solo vivendo e non vedo l'ora di tornare in Corea e se la gente si chiede cosa farò vi chiedo di seguirmi sui miei social, saranno sempre aggiornati.

Se dovessi definirti in questo momento, quale parola useresti?

Definirmi in questo momento... Questa è una domanda profonda e difficile. Innovazione o creatività o creazione o no. Sai cosa? Sai cosa sto pensando? Inizio. Ok, come mia parola scelgo: inizio. Perché credo che descriva davvero tutto quello che sto vivendo ora. Tutto è una cosa nuova. Tutto è un inizio per me. E sono davvero entusiasta di vedere come andrà la mia vita.