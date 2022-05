X Factor 2022: torna Fedez e arriva Ambra Angiolini, le prime novità

Chi aveva profetizzato che X Factor si sarebbe preso un “anno sabbatico” per provare a risollevarsi dopo gli ascolti in affanno dello scorso anno – con un -50% rispetto al 2020 e un -30% rispetto al 2019 – ha sbagliato completamente previsioni. Niente pit stop come in Gran Bretagna, dove il programma è fermo da due stagioni: Sky tira dritto, da mesi è al lavoro con Fremantle (la casa produttrice) sulla prossima edizione, la sedicesima, e punta su una “rivoluzione” ad effetto per sparigliare i giochi e ridare ossigeno al talent. Ecco come.

X Factor 2022, il ritorno di Fedez

Tra effetto sorpresa ed effetto déjà vu, al tavolo dei giudici tornerà Fedez. Per lui sarà la sesta volta dopo cinque edizioni di successo, tra il 2014 e il 2018, con tanto di vittoria già al suo primo anno con Lorenzo Fragola. Al suo debutto, a 23 anni, era il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane del talent. A X Factor 2022 torna da star della musica e dei social e con una visione diversa della vita e della sua carriera dopo aver svelato di essere stato operato di tumore al pancreas. «Assieme al matrimonio, quella con X Factor è la mia relazione più lunga», ha ironizzato nel post social con cui ha ufficializzato il ritorno nel talent show. «Si torna a casa», ha scritto. Il primo appuntamento è già fissato per giugno, quando inizieranno le registrazioni delle Audition.

C’è anche Ambra Angiolini in giuria

Oltre al ritorno, c’è già una new entry: Ambra Angiolini. Per l’attrice e conduttrice si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show. «È andata così: ho chiuso gli occhi e l’ho pensato tantissimo. A un certo punto mi hanno chiamato davvero, ho fatto il provino com’è giusto che sia e mi sono detta: vai, vai, vai», ha detto nel video in cui ha confermato il suo debutto da giurata in tv, dove ha partecipato a trenta show nella sua carriera. Oggettivamente il suo ingaggio è un bel colpo: conosce i meccanismi tv, ha carisma e l’ironia giusta per spettare la liturgia da talent.

In arrivo Dargen D’Amico?

Mancano dunque due nomi per chiudere la giuria ed è probabile che l’ufficializzazione avvenga nei prossimi giorni. Tra indiscrezioni e fanta tv, si parla della riconferma di Manuel Agnelli, unico giudice prorogato tra quelli dello scorso anno (per altro va detto che la giuria delle ultime due stagioni non era affatto male, anzi). Il settimanale Chi aggiunge poi l’arrivo di Dargen D'Amico, cantante e produttore che da tempo collabora con Fedez, è reduce dal successo a Sanremo 2022 con il brano cult Dove si balla. Ancora nessuna conferma sulla conduzione, anche se dovrebbe essere riconfermato Ludovico Tersigni.