La donazione di organi, l'adozione, la violenza contro le donne. Ma anche l’identità e l’importanza dei legami famigliari. Sono questi i temi attorno a cui ruota Un cuore due destini, la nuova mini serie franco-belga in onda su Rai1, un thriller dalla grande forza emotiva che prova a risponde ad una domanda di non semplice risposta: come si vive con il cuore di un'altra persona? Dopo l’intervento che le ha permesso di vivere grazie ad un trapianto di cuore, Florence, la protagonista, sente una forte connessione con la sua donatrice: così inizia le ricerche per sapere di più su di lei. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction in tre puntate in onda il martedì sera.

Un cuore due destini, tutto sulla nuova mini serie di Rai1

Florence Arrieta ha una grave malattia e la sua unica salvezza è il trapianto di cuore. Dopo un iniziale timore, affronta l’operazione che va a buon fine e, un volta ristabilitasi, comincia a sentire una forte connessione verso la sua donatrice. All'improvviso inizia anche a fare strani incubi e così decide di indagare, scoprendo che il suo cuore era di Ana, una giovane belga morta in uno strano incidente d’auto nei Paesi Baschi. La ragazza era stata adottata e suo padre Simon indaga sulla sua morte. In parallelo Zoé, la figlia del marito di Florence, cerca di capire meglio se stessa e la sua vita. I sei episodi diretti da Frank Van Passel, girati a Biarritz e sulla costa Basca, affrontano temi delicati come la donazione di organi, l'adozione o la violenza contro le donne. Ma anche l’identità e l’importanza dei legami familiari.

Un cuore due destini, le anticipazioni della prima puntata

Florence dopo l’operazione al cuore inizia ad avere strani incubi e decide di trovare la persona che le ha donato il cuore. Si tratta di Ana Daendels, una giovane belga morta in un incidente d’auto su cui sta indagando il padre Simon: l'uomo è convinto che la figlia, all'epoca incinta, sia stata uccisa. Florence incontra Simon e quando scopre che la ragazza è stata adottata, vuole conoscerla meglio anche per imparare a comprendere Zoé, la figlia del marito, che lei ha adottato. Le indagini sulla morte di Ana portano a indagare su Jan, all'epoca fidanzato di Ana che, pare, non volesse il bambino.

Un cuore due destini, le anticipazioni della seconda puntata

Dopo aver scoperto che Ana era incinta, con l’aiuto di Florence Simon riesce a rintracciare Jan, l’ex ragazzo. Nel frattempo, Zoé, figlia adottiva di Florence, riesce a farsi invitare ad una festa da Hugo e Max, due surfisti della zona che però le chiedono di comprare della droga per loro. Katryn tona in Belgio, Simon le dice di aver visto Jan spacciare ma anche che Zoe ha bevuto qualcosa con lui. La polizia indaga sulla festa di Max e Hugo perché questo ha avuto un’overdose con la droga che il gruppo di surfisti ha chiesto a Zoe di comprare da Jan