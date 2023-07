Sanremo 2024: dai cantanti-conduttori al cambio di giuria, tutte le novità di Amadeus

Il ruolo degli artisti (che diventano anche presentatori), una nuova giuria, i criteri di scelta della cover.Amadeus inizia il suo quinto Festival da conduttore e direttore artistico con una serie di novità che rischiano di imprimere una nuova svolta allo show e disegnano il nuovo volto di Sanremo 2024. Il contro alla rovescia può dunque ufficialmente cominciare: la Rai ha infatti ufficializzato le date della prossima edizione (la 74esima), in onda dal 6 al 10 febbraio su Rai1, e oggi, lunedì 10 luglio entra in vigore il nuovo regolamento che stabilisce l’ordine di esibizione degli artisti durante le cinque serate, come sarà la notte delle “cover”, chi voterà e il numero degli artisti in gara. Ecco tutte le novità.

Sanremo 2024, così i cantanti diventano anche conduttori (per una notte)

Chiamateli conduttori per una notte, annunciatori, "presenters". Il risultato non cambia. L'intuizione sulla carta è piuttosto gustosa. Accadrà questo: nella prima serata, quella di martedì 6 febbraio, si esibiranno i 26 cantanti in gara, 13 invece saranno presenti nella seconda e nella terza. Ma gli artisti non previsti in gara il mercoledì e il giovedì parteciperanno ugualmente allo show: Amadeus e i suoi autori hanno infatti pensato di utilizzarli per introdurre le esibizioni dei colleghi in gara quella sera. L’abbinamento tra gli artisti “presentatori” e gli artisti “interpreti” avverrà con un sorteggio pubblico, durante le conferenze stampa giornaliere del 7 e dell’8 febbraio. Uno show nello show, dunque, con risvolti potenzialmente inaspettati visto che non mancano scontri e frizioni tra colleghi. C'è chi si ama, chi si detesta cordialmente e chi non finge nemmeno di provare simpatia per gli altri cantanti. Ne vedremo delle belle. E questo spariglia anche i giochi per le co-conduzioni: saranno comunque una a serata o Amadeus darà a meno di una spalla per due sere? E chi sarà la nuova Chiara Ferragni, il colpo a sorpresa della prossima edizione?

Le scalette, serata per serata

Dunque saranno 26 gli artisti in gara a Sanremo 2024, tra cui i tre finalisti di Sanremo Giovani (in onda a dicembre). Martedì sera di esibiranno tutti, mercoledì 13 e giovedì i restanti 13. Venerdì sera torna la lunga notte delle cover, con un'altra novità: nel regolamento è stato infatti eliminato il limite di riferimento temporale dunque i cantanti in gara, affiancati da un artista ospite, interpreteranno una canzone edita - da loro individuata in accordo con il Direttore Artistico e con la Rai - tratta dal repertorio italiano ed internazionale pubblicata fino al 31 dicembre 2023. Le cover potranno comprendere anche brani da loro stessi precedentemente pubblicati. Le interpretazioni-esecuzioni della quarta serata saranno parte integrante della gara. Sabato sera, per il gran finale, si esibiranno nuovamente tutti e 26 i cantanti in gara e al pubblico verrà comunicata la classifica generale: al termine della quinta serata verrà elaborata una nuova classifica ma solo le cinque canzoni più votate si giocheranno la vittoria. Dopo la riproposizione dei brani interpretati dai primi cinque classificati le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione da parte delle tre giurie. A vincere sarà la canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione.





Stop alla giuria demoscopica, entrano le radio

Cambia infine anche la composizione delle giurie, visto che viene "cassata" la misteriosa Demoscopica (composta da 300 persone sceltei da un istituto demoscopico specializzato nel settore dei sondaggi, attraverso un questionario tra abituali fruitori di musica che partecipano con frequenza a concerti, eventi musicali e acquistano dischi con regolarità). Al suo posto ci sarà la Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano. Confermati anche il televoto e la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.