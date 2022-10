Pechino Express 2023: tutto sul cast e la nuova rotta

Federica Pellegrini (con marito), Totò Schillaci, Martina Colombari e Joe Bastianich è il poker d'assi schierato per Pechino Express 2023. Per vederli in azione toccherà aspettare ancora qualche mese, verso la fine dell'inverno, ma a pochi giorni dalla partenza per le registrazioni, Sky e Banijay Italia hanno deciso di evitare gli spoiler annunciando tutte le coppie di viaggiatori dell'adventure game: dopo l'ottima riuscita della passata edizione, l'asticella resta alta con un cast di alto livello che mescola personaggi forti, star dei social e nomi inusuali per la tv. Ecco tutte le novità sui concorrenti, la conduzione (per la prima volta in coppia) e la rotta.

Pechino Express 2023, tutto il cast dalla Pellegrini a Giorgia Soleri

Fresca di addio al nuoto e di matrimonio, Federica Pellegrini ha optato per un viaggio di nozze di quelli inediti: l'ex campionessa olimpica partirà infatti in coppia con il neo marito Matteo Giunta. Sul fronte sportivo, da segnalare Totò Schillaci, eroe delle Notti Magiche di Italia ’90, pronto a gareggiare con la moglie Barbara Lombardo che, archiviato il passato da modella e una partecipazione alle regionali di Miss Italia, oggi fa l'odontotecnica. A proposito di Miss Italia, c'è anche Martina Colombari - da tempo attrice, anche in teatro -, che viaggerà con il figlio, il modello e influencer Achille Costacurta: per lui si tratta del debutto assoluto in tv. Occhio poi alla coppia di femministe formata da Giorgia Soleri e Federippi: la prima è una influencer e autrice (nonché fidanzata di Damiano dei Måneskin, anche se non ama l'etichetta "la fidanzata di"), la seconda influencer e scrittrice.

Chi sono le coppie di viaggiatori vip

Oltre a loro c'è una vecchia conoscenza di Sky, Joe Bastianich: l'imprenditore e ristoratore farà coppia con Andrea Belfiore, istrionico batterista appassionato di cucina, che ha fondato EVENTO portando a New York i suoi “pasta making parties”. Poi ci sono il comico Dario Vergassola con la figlia Caterina (che fa la consulente marketing); Carolina Stramare (Miss Italia 2019, è l’unica Miss Italia rimasta in carica per due anni nella storia italiana) e Barbara Prezja (modella e artista); le avvocatesse Lara Picardi e Alessandra Demichelis (ideatrice della pagina social DC Legal Show in cui coniuga l'attività forense ad aspetti della sua vita privata, progettò che scatenò molte polemiche). E per finire l'iconica Maria Rosa Petolicchio, l'indimenticabile prof de Il Collegio (non è stata riconfermata per la settimana stagione) con Andrea Di Piero (alunno al Collegio proprio della professoressa Petolicchio). Ne vedremo della belle.

La nuova rotta e la conduzione in coppia

Ma non sono finite qui le novità. Per la prima volta nella storia del format, è prevista infatti la conduzione in coppia: al fianco di Costantino della Gherardesca, colonna di Pechino Express (che conduce sin dalla seconda stagione), ci sarà Enzo Miccio, vera rivelazione della passata serie, quando fu chiamato in corsa a presentare dopo un infortunio di Costa. L'alchimia tra i due è perfetta. Rivoluzionata totalmente anche la rotta, che si sposta di nuovo ad est arrivando nel cuore dell’Asia, in tre terre ricche di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia. Uno scenario unico per la gara più adrenalina della tv.